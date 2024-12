Show mondiale sabato al Palalido di Valdagno con Cristal Skating Team, Sasso e Casella

A tre mesi dalla medaglia d’argento nella categoria Grandi Gruppi ai Campionati Mondiali di pattinaggio artistico di Rimini, Cristal Skating Team torna ad esibirsi in alcuni show in provincia di Vicenza. Dopo il saggio di fine anno “domestico” a Fara Vicentino sabato scorso, sarà possibile rivivere anche nella valle dell’Agno la performance che ha convinto i giudici del campionato mondiale. L’appuntamento è sabato 21 dicembre nel corso dello show natalizio organizzato dalla sezione di pattinaggio della Polisportiva Valdagno. Per l’atleta della città laniera Claudia Grigato, un ritorno a casa.



La squadra, composta da ventiquattro atleti provenienti da tutta la provincia di Vicenza (e non solo), proporrà la straordinaria performance che è valsa l’argento mondiale: “Il peso dei miei errori”, con ambientazione egizia. Oltre ai vice campioni del mondo Cristal Skating Team, si esibiranno anche altri ospiti d’eccezione: Roberta Sasso, oro mondiale 2024 nella categoria “Solo dance”, e Giorgio Casella, medaglio di bronzo solo dance ai Mondiali 2024. Lo show è in programma al Palalido alle ore 19.30: lo spettacolo darà ufficialmente il via ai festeggiamenti per il 50esimo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Valdagno nel 2025.

Per la pattinatrice di casa, Claudia Grigato, come detto, si tratta di un ritorno ad esibirsi dove è cresciuta come atleta. Una passione, la sua per il pattinaggio, che dura da 17 anni: è stata due volte campionessa provinciale negli esercizi obbligatori, vice campionessa regionale, mentre agli italiani il miglior risultato è stato un ottavo posto, con convocazione in visione nella squadra nazionale. Nel libero è stata pluri campionessa provinciale e campionessa regionale. Infine, sempre con il forte sostegno della famiglia, il passaggio nelle gare “grandi gruppi”, prima a Trissino, quindi a Padova con il gruppo Dream Dust (quinto posto agli europei 2022) e infine l’approdo al Cristal nella scorsa esaltante stagione che ha visto il team aggiudicarsi l’oro agli italiani, il bronzo agli europei e lo strameritato argento mondiale lo scorso settembre a Rimini.

1 di 8

“Siamo arrivati a Rimini – racconta l’atleta valdagnese – dopo l’oro agli italiani e il bronzo agli europei e come tutti i campionati l’esito era incerto: in questo sport ci si allena tantissimo, si fanno prove su prove, poi l’esibizione dura cinque minuti e basta un niente per perdere punti. Il disco raccontava di un’antica tradizione religiosa egiziana. I gruppi in gara erano 11 e come ogni anno il più temuto era lo spagnolo Cpa Olot, campione mondiale attualmente in carica. Eravamo molto tesi e io, oltre all’emozione, avevo male alla schiena a causa di una costola incrinata. Ma quando ci hanno chiamati in pista per esibirci e abbiamo sentito il tifo pazzesco di amici e parenti che avevano occupato un settore intero del palazzetto per sostenerci, ci siamo caricati al massimo, pronti a dare il meglio. Quando poi abbiamo realizzato di essere arrivati secondi non ci credavamo, ci sembrava impossibile”.



“A livello sportivo – conclude Claudia – non so come sarà il mio domani, posso solo dire che continuerò a pattinare finché avrò la possibilità di farlo e con l’obiettivo per il gruppo Cristal di classificarci e vincere il mondiale dell’anno prossimo in Cina. Tutto questo compatibilmente con il mio lavoro, ma il pattinaggio mi regala emozioni incredibili di cui non riesco a fare a meno”.



Il pattinaggio a Valdagno

La società sportiva valdagnese è un vivaio di talenti che in questi anni ha potuto contare sull’esperienza di due “pilastri” del pattinaggio: le allenatrici Marisa Massignani, con i suoi cinquant’anni di attività, e Stefania Intelvi che nel 2019 ha ricevuto la Palma di Bronzo conferita dal Coni per meriti tecnico sportivi. L’appuntamento di sabato (lo show avrà per tema il mondo Disney) e le celebrazioni per i 50 anni della società saranno un’ottima occasione per rendere omaggio anche allo loro costanza e al loro impegno.