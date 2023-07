Cocaina, alcol e vandalismo: la Polizia interviene e sanziona la ‘baby gang’

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato l’atteggiamento molesto e provocatorio di alcuni giovani, a convincere un cittadino della zona ad avvisare le forze dell’ordine. E’ accaduto a Thiene dove una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino, è intervenuta quindi nella tarda serata di ieri dopo la telefonata effettuata dall’uomo di passaggio, che avvertiva come nel percorso pedonale che conduce al parcheggio sotterraneo ‘Nova Thiene’ fosse presente un gruppo di giovani piuttosto agitati.

Gli agenti, raggiunto subito il posto, tra un fuggi-fuggi generale, sono comunque riusciti a controllare tre dei ragazzi presenti. Nel tragitto dal parcheggio ‘Nova Thiene’ all’auto di servizio, approfittando dell’oscurità, uno dei giovani ha gettato un involucro contenente una dose di cocaina, venendo però scoperto e segnalato alla Prefettura-UTG di Vicenza quale assuntore di sostanza stupefacente. Grazie al sistema di videosorveglianza, oltre ai tre giovani controllati in presenza, sono stati inoltre identificati altri cinque ragazzi, per un totale di otto. La gang è stata quindi sanzionata per avere bivaccato in violazione al regolamento comunale di Polizia Urbana: cinque di loro sono stati sanzionati anche per avere consumato alcolici, mentre tre dovranno pagare per aver urinato nella parte esterna dell’edificio.

Fondamentale per il rilievo delle infrazioni commesse, la presenza di una buona rete di videosorveglianza, ottimo alleato della Polizia Locale nel monitoraggio del territorio.