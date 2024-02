Si ferma appena in tempo, a fuoco auto sul Costo

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 febbraio, quando pochi minuti dopo le 17.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la Sp349 del Costo, al terzo tornante, nel territorio di Cogollo del Cengio per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta ferita. Curiosità e preoccupazione anche dalla pianura, con una densa coltre di fumo e fiamme visibili a notevole distanza.

Il conducente del veicolo, marca Bmw, stava percorrendo la strada un direzione Asiago quando si è accorto che qualcosa non andava come avrebbe dovuto. Appena il tempo di fermarsi e di scendere con grande rapidità, che già l’auto era avvolta dalle fiamme. I Vigili del Fuoco, arrivati dal distaccamento di Schio con due mezzi, hanno quindi spento il rogo mentre l’auto è andata completamente distrutta. Le cause dell’incendio, di probabile natura elettromeccanica, sono comunque al vaglio dei tecnici dei pompieri. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono terminate intorno alle 19 circa: a regolare il traffico, che pur con qualche comprensibile rallentamento ha comunque continuato a defluire, i Carabinieri.