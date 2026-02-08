Fuoristrada divorato dal fuoco lungo la provinciale del Costo

Nella mattinata di oggi, domenica 8 Febbraio alle ore 9:45 i vigili del fuoco di sono intervenuti per l’incendio di un’auto lungo la Strada del Costo nel comune di Cogollo del Cengio.

Il conducente, accortosi che dal veicolo (una Land Rover) fuoriusciva del fumo è riuscito ad accostare il mezzo in una piazzola di sosta tra il quinto ed il sesto tornante e ad uscire indenne assieme al passeggero che trasportava.

Le partenze dei pompieri, giunte sul posto da Schio ed Asiago, hanno operato per lo spegnimento del veicolo. Sul posto anche i carabinieri.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.