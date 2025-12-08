Il paese investe sul futuro: entro il 2026 il nuovo centro per bambini, anziani e comunità

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un progetto che affonda le radici nella generosità di un benefattore e guarda avanti, verso una comunità più attenta ai bisogni di tutte le generazioni. È stato confermato nei giorni scorsi: i lavori per il nuovo polo multifunzionale nel cuore di Cogollo del Cengio saranno completati entro la fine del 2026.

La struttura sorgerà al posto dell’ex latteria sociale – oggi in stato di degrado e pronta ad essere demolita – e ospiterà un asilo nido, una scuola dell’infanzia e un centro diurno per anziani. Un investimento complessivo di 3milioni e 68 mila euro, sostenuto in larga misura da risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che copriranno circa la metà dell’ammontare totale. La restante quota sarà finanziata in parte grazie a denari del fondo comuni confinanti, mentre circa 1milione e 200mila euro tramite l’accensione di un mutuo da parte del Comune. Un progetto ambizioso che vedrà la luce a due passi dalla piazza centrale del paese e che sarà destinato a rivoluzionare, almeno logisticamente, l’attuale assetto sociale del paese: un paese che, come molti altri comuni vicentini, vede la sua popolazione diminuire ed invecchiare rapidamente – oltre il 35% dei suoi abitanti ha più di 60 anni – e cerca così di offrire una proposta solida e coraggiosa.

Ed oltre ai servizi educativi e assistenziali, il progetto contempla anche la possibilità di destinare uno spazio a un’attività commerciale. Un’opzione che risponde a un’esigenza concreta: in un contesto dove le botteghe storiche si contano ormai sulle dita di una mano, la presenza di un punto vendita potrebbe rappresentare un presidio prezioso per la vita quotidiana e la socialità del paese. Il nuovo centro sarà autosufficiente dal punto di vista energetico, dotato di impianti moderni e circondato da aree verdi e spazi comuni pensati per favorire l’incontro tra generazioni. Un luogo che non sarà solo funzionale, ma anche simbolico: testimonianza di una comunità che sceglie di investire su sé stessa, con coraggio e visione.

