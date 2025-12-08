Soccorsi due escursionisti e il loro cane ferito

Si è concluso passate le 20 l’intervento del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, in aiuto di una coppia e del loro cane ferito.

I due, un 37enne di Piombino Dese (Padova) e una 39enne di Resana (Treviso), stavano percorrendo il sentiero 152 delle Meatte sul Monte Grappa, quando il loro cane Argo, un pastore belga, si era lanciato a rincorrere dei camosci sbucati all’improvviso a pochi metri di distanza, trascinando in un canale l’uomo che lo teneva al guinzaglio.

I due sono ruzzolati per alcune decine di metri nella scarpata erbosa, fermandosi su un ghiaione, dove era poi scesa anche la compagna. Quando è scattato l’allarme verso le 16.40, dalle prime informazioni non si sapevano le condizioni dei chiamanti. Risaliti alle coordinate, è partita una prima squadra veloce, con medico e infermiere del Suem di Crespano (Treviso), seguita poi da altri soccorritori, 5 in tutto.

Arrivati nelle vicinanze, la squadra ha trovato tre ragazzi, che avevano visto la coppia in difficoltà ed erano rimasti sul sentiero in attesa dei soccorsi. Il padrone del cane ha fortunatamente preso solo una botta sul piede, ma sta bene, mentre Argo ha probabilmente riportato traumi ad entrambe le zampe anteriori. La coppia era risalita portando il cane in un punto sicuro e si era fermata. Un primo soccorritore si è calato una ventina di metri con caschi e imbraghi per i due escursionisti. Prima è stata fatta risalire la donna. Di seguito si è calato un secondo soccorritore.

Argo è stato posto in uno zaino, dopo aver recuperato la sua museruola caduta più in basso, e assieme al suo padrone e ai due volontari è stato issato sul sentiero per contrappeso. La squadra ha quindi creato una sorta di rete a maglie strette con le corde per caricare la bestiola ferita e trasportarla fino alle jeep. La coppia e Argo sono stati accompagnati a Crespano. I tre ragazzi rimasti ad assistere la coppia sono invece saliti alla Vedetta, dove i proprietari del cane avevano lasciato la macchina, e gentilmente l’hanno guidata e riconsegnata loro a Crespano, in modo che potessero recarsi dal veterinario.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.