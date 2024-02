Incidenti a quattro veicoli sui tornanti del Costo: feriti due motociclisti, grave un 22enne

Viavai di sirene e mezzi di soccorso domenica pomeriggio sulla salita del “Costo”, lungo la strada provinciale 349 che collega l’Altovicentino all’Altopiano di Asiago, a causa di un incidente che ha coinvolto due automobili e altrettante motociclette. Due anche i feriti, in entrambi i casi si tratta di appassionati di due ruote: uno di loro versa in condizioni serie in ospedale – al San Bortolo di Vicenza – dopo il ricovero in codice rosso. E’ trapelato ieri sera, in ogni caso, che nonostante le varie fratture riportate ad arti e bacino il giovane – è vicentino ma non è stata resa nota la sua residenza – non dovrebbe correre pericolo di vita.

Il problema che ha determinato poi una carambola tra i veicoli, per cause da accertare, si è registrato alle 17 di ieri tra il secondo e il terzo tornante. Danni inevitabili anche ai mezzi, in particolare alle moto dei marchi Aprilia e Honda di proprietà dei rispettivi guidatori, in fase di salita verso l’Altopiano dopo aver da poco imboccato la strada del Costo.

Siamo qui ancora nel territorio comunale di Cogollo del Cengio. Il più giovane tra i due uomini rimasti a terra e soccorsi dal personale d’emergenza del 118 ha 22 anni compiuti e corrisponde al motociclista che in un primo tempo poteva essere considerato pericolo di vita. Per lui lo sbalzo dalla sella e un doppio urto: dopo aver evitato all’ultimo istante il centauro che lo precedeva avrebbe impattato su una prima vettura con la moto e poi sarebbe “volato” sulla seconda in frenata, entrambe in fase di discesa verso la pianura.

Ricovero sempre in ambulanza ma al polo ospedaliero di Santorso (in codice giallo) per il 32enne ligure che ha riportato contusioni e lesioni lievi – giudicate di media gravità – in ingresso al Pronto soccorso. Salvo complicazioni, la sua incolumità non sarebbe a rischio. Pare che l’incidente sul Costo di ieri sia stato originato da un’improvvisa “scivolata” della motocicletta condotta da quest’ultimo, dopo la perdita di controllo del manubrio, e da una collisione avvenuta sulla carreggiata inversa di marcia nel tentativo di evitare l’ostacolo in strada.

Sul posto sono giunte più pattuglie dei Carabinieri, inviate dalla vicina stazione dell’Arma di Piovene Rocchette e in seguito dal comando di Compagnia di Schio. L’episodio imprevisto ha determinato dei disagi al traffico per il tempo necessario ai soccorsi e al recupero dei mezzi incidentati.