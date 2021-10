Schianto fra tre auto a Ponte degli Schiri: in sei in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente nel pomeriggio a Cogollo del Cengio, in località Ponte degli Schiri, lungo la strada provinciale 350. Nell’impatto fra tre auto sei persone sono rimaste ferite, nessuna di loro è in pericolo di vita.

L’incidente è accaduto intorno alle 17: una Mercedes che viaggiava in direzione di Piovene Rocchette all’altezza dello svincolo per Velo d’Astico ha invaso la corsia opposta per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia locale Alto Vicentino. L’auto ha urtato sia una Citroen C3 che una Porsche che provenivano dal senso di marcia opposto.

Sei le persone che son state soccorse dal Suem 118: i tre conducenti, un passeggero della Citroen e due passeggeri della Mercedes. Sono stati tutti trasportati con diverse ambulanze al pronto soccorso di Santorso, tutti in codice giallo di media gravità. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Schio per mettere in sicurezza l’area dell’incidente. Tre le pattuglie delle polizia locale Alto Vicentino che son state impegnate nei rilievi del sinistro e nella regolazione dell’intenso traffico, favorito dalle gite in montagna data la calda e solare domenica autunnale.