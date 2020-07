Covid-19, la consulenza del Comune alle imprese per l’accesso ai bandi regionali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Amministrazione Comunale di Thiene segnala la recente iniziativa della Regione a favore dell’economia con il Bando per contributi a fondo perduto per micro e piccole imprese dei settori commercio, somministrazione e servizi alla persona colpite dell’emergenza COVID-19 in scadenza il prossimo 14 luglio.

Il bando è rivolto alle micro e piccole o medie imprese dei settori del commercio al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi alla persona (parrucchieri, estetisti ecc) che sono rimasti chiusi nel periodo di lockdown, che abbiano un codice di attività (Ateco) primario o secondario tra quelli riportati nel bando, un fatturato annuo risultante dalla Dichiarazione Iva relativa all’esercizio 2018 oppure, in mancanza, dal Modello Redditi relativo all’esercizio 2018, non inferiore a 50mila euro e non superiore a 500mila euro, un massimo di 9 addetti alla data del 31 dicembre 2019.

La partecipazione al bando è semplice perché richiede soltanto il possesso del codice fiscale dell’impresa, del codice fiscale del legale rappresentante dell’impresa e della casella Pec dell’impresa riportata nella visura camerale, funzionante e aggiornata. La modalità di presentazione della domanda consiste nell’inserimento del numero di codice fiscale dell’impresa e del legale rappresentante dell’impresa in una pagina internet della Regione entro le ore 16 del 14 luglio, appunto.

«Come già è avvenuto nei mesi scorsi, con ottimi risultati, per il bando delle aggregazioni delle imprese commerciali – dichiara Alberto Samperi, Assessore all’Impresa e Lavoro – , allorquando 22 imprese thienesi hanno ottenuto finanziamenti per 500mila euro, grazie anche al significativo supporto offerto dal Comune all’interno del progetto del Distretto del Commercio, anche in questa occasione l’Amministrazione Comunale si fa parte attiva nel supportare le aziende del territorio con informazione e servizio di consulenza affinché queste possano cogliere appieno le opportunità di sostegno economico che provengono dalla Regione. La procedura per accedere al contributo questa volta è davvero semplice, ma il Comune non dà nulla per scontato e, per questo, offre anche in questo caso la possibilità di accedere allo Sportello di consulenza attivato in Municipio. Ringrazio il Manager del Distretto, dr. Casella, per il consueto e prezioso supporto».

Lo Sportello fa riferimento all’Ufficio Promozione Eventi (tel. n. 0445/804.736-751 ed e- mail: eventi@comune.thiene.vi.it) che invierà a chi ne farà richiesta la scheda informativa sintetica, oltre a fornire la consulenza richiesta. Il fondo complessivo messo a disposizione del bando dalla Regione è di oltre 20milioni e 600mila euro e potrà soddisfare circa 7mila domande provenienti da tutto il Veneto.

Il contributo per ciascuna impresa è una quota fissa prestabilita di 2mila euro alla quale la Regione aggiunge 250 euro per ogni addetto dell’impresa che eccede il numero di 2 (fino ad un massimo di 9 addetti), fino ad un massimo di euro 3.750. Il contributo è concesso sulla base di una procedura automatica, non è previsto un click day e non conta l’ordine di arrivo della prenotazione, che deve comunque essere fatta nel termine perentorio del 14 luglio.

Il contributo sarà concesso dalla Regione in base ad una graduatoria secondo i criteri del bando (non tutte le imprese partecipanti riceveranno il contributo) come ristoro della situazione di emergenza subita; l’impresa non deve fare investimenti o spese per ottenerlo.