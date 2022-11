“Faccio rivivere l’arte di mio nonno”. La passione di Rudy Moro per l’arte della corderia

È spigliato e ama la musica anni ’60. Rodolfo Moro (Rudy per gli amici), di passione però ne coltiva anche e soprattutto un’altra: l’arte della corderia, che è una tradizione di famiglia e che ha raccontato ai microfoni di Radio Eco Vicentino.

Rudy è infatti l’anima del laboratorio-museo l’Antica Corderia Famiglia Verona a Thiene per la lavorazione della canapa, di proprietà della sua famiglia: è l’unico esempio ancora esistente, a testimonianza di un’attività artigianale che ha le sue radici nel ‘700, nella Serenissima Repubblica di Venezia. Una laurea in economia all’Università Ca’ Foscari e un amore viscerale per Venezia (perchè niente succede a caso), Rudy ha imparato presto a filare la canapa a mano per creare corde nel laboratorio del 1789. Da pochi anni ha anche sistemato l’antica officina del nonno Francesco Verona, morto 32 anni fa, conosciuto come Barba Sogáro.

1 di 9

L’attrazione per questa arte non poteva, quindi, che essere totale fin da piccolo: è nata proprio nel giardino lungo e stretto dove vedeva i nonni intenti nella filatura a mano. Un’infanzia “bellissima”, come la definisce lui stesso. “All’inizio, quando ho imparato, non sapevo a cosa servissero gli attrezzi. Andavo alla cieca”, racconta, spiegando l’attività dell’antico telaio realizzato con materiali di recupero, quali le travi di un vecchio soffitto e la ruota di un carro.

Rudy ha iniziato così a realizzare lavori richiesti da architetti, modellisti navali e gruppi storici.

Ascolta “Rudy Moro – Antica corderia Famiglia Verona di Thiene” su Spreaker.

La passione per l’arte della corderia, va detto, non è oggi la sua professione: due anni fa Rudy infatti si è iscritto a un corso dell’Università del Gusto di Vicenza e ora lavora nell’ambito alimentare.

La cordatura, però, gli è rimasta nell’anima ed è un’arte che continua ad affascinarlo e a impegnarlo: è lui a tramandare la storia secolare familiare della filatura, raccontandola a chi va a trovarlo e alle scolaresche che arrivano qui da tutto il Veneto e non solo. “L’officina è diventata un museo funzionante – spiega – e con lo stesso obiettivo partecipo ogni anno alla rievocazione storica del Mercato Rinascimentale Europeo di Thiene”.