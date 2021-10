Frontale bici-furgone in collina: ferito un uomo, portato in ospedale in elicottero

Un incidente stradale fra un’auto e una bicicletta guidata da un uomo è avvenuto poco dopo le 13 sulle colline di Fara Vicentino.

L’impatto è avvenuto in via Zucchi attorno all’una. A.G., 46enne di Cassola, in sella alla propria bicicletta da corsa stava viaggiando in direzione del centro di Fara proveniente da Salcedo. Nell’affrontare la discesa, per cause in corso di accertamento si è schiantato frontalmente contro un furgone Citroen condotto da G.D., un uomo di 70 anni di Rosà, che proveniva dalla parte opposta ed aveva appena affrontato una curva a destra.

L’impatto con il parabrezza del veicolo è stato violento: a seguito dell’urto, che ha causato la rottura del telaio della bici, il ciclista ha riportato varie fratture e con trauma facciale. Il personale medico dell’ambulanza 118 intervenuta per questo ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il ciclista in pochi minuti (codice giallo di media gravità) all’ospedale di Vicenza, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza. Non sarebbe in pericolo di vita.