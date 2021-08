Giovane ubriaco perde il controllo dell’auto: pedone salvo per miracolo

E’ salvo per miracolo il pedone che la notte scorsa a Thiene ha rischiato di essere investito in via Divisione Acqui da un’auto impazzita (guidata da un giovane ubriaco), mezzo che poi si è schiantato su una vettura in sosta.

E’ successo tutto all’una e venti di sabato notte, 7 agosto: come documentato dal sistema di videosorveglianza cittadino, un giovane 23enne residente nel Thienese alla guida di un’auto Renault Clio stava percorrendo Piazzale Divisione Acqui con direzione da via Dalla Chiesa, verso il park Nova Thiene. Giunto a metà del piazzale, forse anche a causa della velocità, ha colpito con la ruota anteriore destra della Clio il cordolo del marciapiede presente sulla sua destra.

Il conducente ha perso il controllo dell’auto, invadendo completamente la corsia opposta dove ha evitato, per poche decine di centimetri, un pedone che stava camminando sulla strada per poi andare ad urtare violentemente contro una Fiat Cinquecento parcheggiata negli apposti stalli. Accompagnato presso il comando della polizia locale in via Rasa, il 23enne è stato sottoposto ad accertamento con etilometro dal quale risultava che circolava con un tasso alcolico 3.5 volte superiore al limite consentito. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente di guida ed alla denuncia per guida in stato di ebbrezza con aggravante di sinistro stradale in orario notturno.