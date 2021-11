Il “Lane” si allena a Thiene nella nuova area sportiva a sud della città. Per ora a porte chiuse

Il calcio a Thiene rimane rossonero per storica fede calcistica – sono i colori della principale squadra della città – ma simpatizza da qualche giorno ancora di più per il biancorosso. Non è sfuggita agli appassionati del pallone l’accensione dei fari del nuovo stadio nella cittadella dello sport in via di ultimazione a sud del centro thienese.

La squadra allenata da Christian Brocchi già ieri ha svolto la prima seduta di allenamento nell’impianto finalmente varato dopo annose problematiche tecniche e burocratiche che ne avevano rallentato i lavori, nella speranza che porti fortuna al L.R. Vicenza dell’immediato futuro, impegnato nel campionato di serie B.

Con il club al penultimo posto nel campionato cadetto, e con la miseria di 4 punti appena raccolti in 13 giornate “coronate” (si fa per dire) di spine per le 11 sconfitte maturate fin qui e la necessità di una reazione, il cambio d’aria da respirare nell’Altovicentino potrà forse contribuire a rigenerare i calciatori berici. I quali hanno preso posto nei nuovi spogliatoi e poi in campo per un primo test sul terreno di gioco, con un allenamento rigorosamente a porte chiuse. Il primo ieri, il secondo oggi. Ad accogliere squadra e staff si è presentato il sindaco di Thiene, Giovanni Casarotto.