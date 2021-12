Premio Thiene 2021, il 12 dicembre la cerimonia con i vincitori

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarà il Teatro Comunale a ospitare domenica 12 dicembre alle 10.30 la cerimonia di assegnazione del 42esimo Premio Thiene, il prestigioso riconoscimento che l’amministrazione comunale conferisce a cittadini e istituzioni meritevoli che si sono distinti per l’attività svolta in ambito sociale, culturale, sportivo ed economico. Su chi saranno i vincitori non è trapelato nulla, ma ciò che è certo è che come da tradizione l’appuntamento sarà anche occasione per fare gli auguri di Natale a tutti i thienesi e per tracciare un bilancio dell’anno che si sta concludendo.

Un bilancio “ad opera” del sindaco Giovanni Casarotto che sta per terminare il suo secondo mandato. Dopo il discorso del primo cittadino seguirà la consegna dei riconoscimenti e l’assegnazione della statuetta di Bacco e Arianna, realizzata dallo scultore vicentino Carlo Vittorio Guelif. Ad allietare la cerimonia saranno le melodie dell’istituto musicale veneto “Città di Thiene”. Per partecipare all’evento è necessario prenotare tramite questo link https://tinyurl.com/4eck4zww oppure telefonando allo 0445 804.753 (dalle 8 alle12.30, da lunedì a giovedì). L’ingresso è consentito solo a chi è in possesso del super Green Pass e nel rispetto di tutte le disposizioni di prevenzione alla diffusione del covid.