Laghi ora è in diretta: una finestra “live” sul cuore verde delle Prealpi Vicentine

Nel cuore delle Prealpi Vicentine, tra le pieghe di un paesaggio che sembra uscito da un dipinto senza data, il piccolo Comune di Laghi, 131 orgogliosissimi abitanti, compie un passo deciso verso la promozione turistica: è stata attivata infatti una nuova webcam che permette di ammirare in diretta lo splendido panorama del territorio, ovunque ci si trovi. Un’iniziativa che unisce tecnologia e bellezza, e che racconta la volontà di un’amministrazione orgogliosa di far conoscere il proprio angolo di mondo.

Laghi è appunto il Comune meno popolato del Veneto, ma racchiude una ricchezza paesaggistica e identitaria che lo rende unico. Situato a circa 600 metri di altitudine, è circondato da montagne maestose come il Monte Maggio, il Monte Pasubio e il Monte Alba, che incorniciano il borgo come sentinelle silenziose. I due laghetti che danno il nome al paese riflettono il cielo e le stagioni, offrendo scorci di rara poesia. Ora, grazie alla webcam, questi momenti possono essere condivisi in tempo reale con chiunque, ovunque. Il sindaco Marco Lorenzato, insieme a tutta l’amministrazione comunale, ha espresso grande soddisfazione per questo nuovo strumento di valorizzazione: “Siamo fieri del nostro territorio e vogliamo che il mondo lo scopra”, ha dichiarato con entusiasmo. La webcam non è solo un mezzo tecnologico, ma un invito aperto a rallentare, a osservare, a lasciarsi incantare. Rientra in un progetto più ampio che punta a far conoscere Laghi attraverso sentieri escursionistici, eventi culturali e iniziative sostenibili, con l’obiettivo di attrarre visitatori in cerca di autenticità.

E in un’epoca in cui tutto corre, Laghi offre il lusso della lentezza e della contemplazione. E ora, grazie alla nuova webcam, quel silenzio, quella luce, quel respiro montano possono essere condivisi con il mondo intero. Basta un clic per affacciarsi su uno dei luoghi più suggestivi del Veneto. E forse, innamorarsene.

