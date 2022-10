“Leader di te stessa”: torna l’attività di promozione della donna e il corso per volontarie

Lavorare sulle donne, la loro autostima e la loro forza interiore per promuovere relazioni sane: torna a Thiene l’attività di sensibilizzazione per prevenire la violenza sulle donne. Il primo appuntamento è per mercoledì 12 ottobre, alla sera: amministrazione comunale e Sportello Donna propongono in Sala Consiliare, in Municipio, alle ore 20.15 la seconda edizione dell’iniziativa “Leader di Te Stessa”.

Sarà una serata condotta da Carmela Palazzo, psicologa e psicoterapeuta che da anni si occupa di donne in difficoltà ed è l’attuale referente dello Sportello Donna del Comune di Thiene. Con lei ci sarà Eleonora Vanzo, assistente sociale e memoria del servizio, e alcune rappresentanti del gruppo volontarie già attivo; l’équipe che opera presso lo sportello è composta inoltre anche dalle educatrici professionali Silvia Bertoldo e Marika Moro.

Nel corso della serata sarà presentato il corso di formazione per volontarie dello sportello, che consisterà in due appuntamenti: uno mercoledì 19 e l’altro mercoledì 26 ottobre dalle ore 20 alle 22, in una sede in via di definizione. Le iscrizioni saranno raccolte a conclusione della serata e nei giorni successivi, fino al 14 ottobre.

Il corso, con frequenza gratuita previa iscrizione obbligatoria, vuole creare una rete di donne disponibili ad aiutare altre donne, facendo anche da sentinelle sul territorio, a supporto dello Sportello Donna. A loro è affidato il compito di realizzazione azioni, declinate in base alla sensibilità del gruppo di volontarie che si verrà a formare, e che comunque riguardano la promozione di attività di divulgazione dell’esistenza dello Sportello, del sostegno erogato alle donne che vivono situazione difficili e di sensibilizzazione in tema di pari opportunità. La prima edizione del corso aveva formato ben 14 volontarie.

«Ringrazio le volontarie già formate per il lavoro svolto e, sin d’ora, quelle che lo vorranno diventare, partecipando a questa seconda edizione. L’obiettivo – spiega Anna Maria Savio, assessora alle Pari Opportunità – è sempre quello di sensibilizzare la cittadinanza al fenomeno della violenza sulle donne attraverso iniziative pubbliche, promuovere una cultura di rispetto di genere, dare risposte concrete alle donne che denunciano violenza, fornendo ascolto e interventi di supporto. A Thiene, voglio ricordarlo ancora una volta, abbiamo due strutture molto importanti, la Casa della Solidarietà e lo Sportello Donna, quest’ultimo gestito dalla cooperativa Con Te, responsabile anche del corso di formazione, che ringrazio per la professionalità e la sinergia avviata con il mio assessorato». L’obiettivo del Comune è potenziare lo sportello, in particolare garantendo un orario di apertura al pubblico più ampio e una maggiore accessibilità al servizio anche su appuntamento.

Nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 le operatrici dello Sportello Donna, grazie anche ad un finanziamento regionale e con il supporto di alcune delle volontarie, hanno tenuto presso due scuole cittadine percorsi di educazione alla pari dignità e al riconoscimento e rispetto dei diritti delle donne, incontrando il favore e la soddisfazione sia di un migliaio di studenti che del corpo insegnante: un’esperienza che mira ad agire sulle giovani generazioni e che verrà ripresa e ripetuta anche nell’anno scolastico in corso. «I ragazzi – spiega Carmela Palazzo – hanno dimostrato grande sensibilità, chiedendo anche di visitare lo sportello e qualcuno ha pure chiesto di partecipare al corso».

«Il percorso – aggiunge ancora la psicologa Palazzo – prevede la formazione di volontarie riguardo tematiche quali la relazione tra la misoginia e l’autostima femminile e alcune caratteristiche della violenza di genere; aspetti la cui comprensione è fondamentale per creare iniziative mirate a sostegno dell’universo femminile e contro la violenza di genere. Qualora emergesse la necessità e il desiderio di approfondire ulteriori argomenti nel corso dell’anno, le operatrici si occuperanno di proporre nuove occasioni di formazione e confronto. Questo potrebbe divenire stimolo per affrontare delle tematiche anche assieme alla comunità. In questo periodo il gruppo volontarie avviato, oltre alla formazione di primo e di secondo livello, ha svolto diverse iniziative di sensibilizzazione e di aggregazione, ha creato il manifesto per il 25 novembre ‘Tu parla’, il video in occasione dell’8 marzo, accompagnato lo Sportello Donna in numerose attività, hanno proposto un laboratorio on line che ha visto la partecipazione di circa 70 donne. A novembre il gruppo che oggi conta una decina di partecipanti, proporrà il primo laboratorio in presenza ‘Crea il tuo mandala con i fili di lana’, occasione per iniziare a tessere nuovamente in relazione l’una con l’altra». Il servizio si sta interrogando anche su come intercettare il disagio maschile, al fine di prevenire anche su questo fondamentale versante la violenza di genere.

Lo Sportello Donna

Avviato a Thiene nel 2015, lo sportello è un servizio di informazione, ascolto, sostegno psicologico, consulenza legale, sostegno sociale e primo orientamento al lavoro. È promotore di una cultura di valorizzazione del genere femminile ed è partner nel Protocollo Alto Vicentino contro la violenza domestica.

Dal 2015 ad oggi sono state circa 250 le donne che si sono rivolte al servizio. Nel corso dello scorso anno circa il 30% delle utenti ha manifestato problematiche relative al maltrattamento e alla violenza, diverse altre richieste hanno riguardato sostegno psicologico e sociale, l’orientamento al lavoro e la consulenza legale. Le utenti non sono solo di Thiene ma anche dei paesi limitrofi: lo sportello infatti si rivolge a donne italiane e straniere della provincia di Vicenza.

Per accedere o iscriversi al corso è possibile chiamare il 335-1700671 oppure lo 0445-827528 il martedì dalle 14:30 alle 17:30 e il venerdì dalle 9 alle 12 oppure scrivere via mail a sportellodonnathiene@comune.thiene.vi.it.