Marijuana “nascosta” in un barattolo nello scooter. Denunciati due 18enni di Dueville

Tra i 18enni c’è chi in un barattolo preferisce trovare la Nutella e chi invece abbondanti “ciuffi” di marijuana.

E’ quest’ultimo il caso di due adolescenti di Dueville, pizzicati da una pattuglia di polizia locale Ne.Vi. mercoledì pomeriggio a Thiene, nella frazione di Lampertico. Viaggiavano in coppia in sella a uno scooter e all’altolà delle forze dell’ordine avrebbero sudato freddo, insospettendo i controllori.

Presto servito il motivo di tanta agitazione: nel vano portaoggetti nascondevano, si fa per dire, due sacchetti di nylon colmi di “erba”. Oltre a un bilancino di precisione e un grinder successivamente trovato nel corso della perquisizione, utilizzato per macinare le foglie di cannabis. Agli agenti del comando di Thiene non è rimasto che sequestrare i 21,56 grammi di sostanza stupefacente illecita e denunciare i due neomaggiorenni per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Una trasferta di una decina di chilometri da Dueville assai amara per la coppia di amici, almeno fino alle 16.30 dell’altro giorno. Di certo non si aspettavano di imbattersi in una pattuglia mentre circolavano su una via secondaria (in via del Rosario), tra le frazioni maladense di Molina e thienese di Lampertico. Dopo aver mostrato evidenti “preoccupazione e nervosismo” come spiega una nota del consorzio di polizia Nord Est Vicentino, i due 18enni hanno avuto almeno l’intelligenza di non complicare ulteriormente la situazione, esibendo il barattolo contenente marijuana suddivisa in due sacchetti di nylon il bilancino elettronico.

I duevillesi sono stati accompagnati in “visita guidata” nel centro di Thiene, precisamente al comando di via Rasa, per illustrare i motivi alla base del loro viaggio breve nei dintorni della città. Trattandosi di incensurati i loro nominativi – le iniziali in particolare – non sono stati resi noti in quest’occasione. Le indagini in corso mirano ad allargare le maglie della rete di smercio di droghe leggere tra i giovani della zona: sarà interessante per le forze dell’ordine capire da dove provenissero gli oltre 20 grammi in mano ai due giovani e determinare a chi fossero, almeno in parte, destinati.