Moto contro furgone in manovra: l’urto è violentissimo. 32enne soccorso in codice rosso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una moto da strada si schianta su un furgone in manovra e come sempre accade in incidenti stradali analoghi ad aver la peggio è il centauro sbalzato dalla sella motociclo. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto alle 14.20 di ieri a Montecchio Precalcino in via Roma: a finire in ospedale con codice di massima urgenza un giovane uomo di 32 anni residente in paese – E. O. le sue iniziali -, a causa dei politraumi riportato nell’urto con un Renault Transit e la ricaduta sull’asfalto.

Nonostante i timori iniziali della prima ora, il vicentino ferito non correrebbe più pericolo di vita salvo complicazioni successiva. E’ stato ricoverato in codice rosso al San Bortolo di Vicenza dopo i primi soccorsi sul posto offerti dalla squadra di medici e sanitari del Suem, giunti a bordo di un’ambulanza dell’Ulss 8 Berica. A bordo del veicolo commerciale di colore bianco si trovava solo un veneziano di 45 anni (A.M. le iniziali) originario di Chioggia, in zona per motivi di lavoro nel primo pomeriggio di martedì. Avrebbe effettuato poco prima una consegna in un’abitazione di via Roma secondo le informazioni raccolte, per poi immettersi in strada: proprio in questa fase di manovra è avvenuto il violento urto con le conseguenze sopra descritte per il centauro, mentre l’automobilista è uscito illeso dall’incidente, prestando aiuto al 32enne in prima persona.

Le cause dello scontro incidentale tra la moto Kawasaki e il furgonato commerciale sono in corso di accertamento. Se ne sta occupando il personale di polizia locale Nord Est Vicentino intervenuto sul posto dalla sede di Monticello Conte Otto. Gli agenti si sono dedicati ieri inoltre a regolare il traffico sulla piccola secondaria che collega Dueville al centro cittadino di Montecchio Precalcino, dopo aver raccolto anche le testimonianze dei residenti.