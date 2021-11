Moto tampona un’auto ferma in colonna: due feriti al Santo di Thiene

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tamponamento moto-auto nel tardo pomeriggio nella frazione Santo di Thiene. Un motociclista thienese di 59 anni è stato portato in ospedale con ferite di media gravità.

L’incidente è avvenuto alle ore 17,15 sulla Strada Provincia 349: M.G., un uomo di 59 anni di Thiene, alla guida di una moto Bmw, stava viaggiando in direzione di Villaverla quando, poco dopo aver oltrepassato l’incrocio semaforico con via dell’Aeroporto, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale ha tamponato il veicolo che procedeva.

A bordo di quest’ultimo veicolo, una Hyundai, viaggiava S.S., un 37enne di nazionalità indiana residente a Dueville, che era fermo in colonna. L’impatto è stato violento: a seguito dell’urto entrambi i conducenti sono stati trasportati, in codice giallo,all’ospedale di Santorso da due ambulanze del Suem 118 del pronto soccorso dell’ospedale di Santorso.

Per i rilievi e la regolazione dell’intenso traffico, con notevoli disagi ancora in corso, sono intervenute due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino.