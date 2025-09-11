Multe più salate per gli esercizi che sforano gli orari di sale gioco e slot machine

L’amministrazione comunale di Thiene, con una delibera di giunta approvata lo scorso 3 settembre, ha ridefinito il quadro normativo in materia di orari di esercizio per le sale giochi e di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro. Le modifiche apportate mirano a rafforzare il potere sanzionatorio del Comune e a mantenere alta l’attenzione sul preoccupante fenomeno della ludopatia.

La principale novità riguarda l’aumento dell’importo della sanzione pecuniaria per la violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza n. 1 dell’11 febbraio 2020 che disciplina gli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati.

Il pagamento in misura ridotta passa da 50 a 250 euro, un incremento significativo che riflette la volontà dell’amministrazione di agire con maggiore fermezza. Questa misura è stata adottata per bilanciare l’eliminazione della sanzione accessoria di sospensione del funzionamento degli apparecchi, che è stata annullata per adeguare l’ordinanza alla posizione del Consiglio di Stato e alla legislazione vigente.

Come sottolineato dal sindaco Gianantonio Michelusi, “con l’aumento della sanzione pecuniaria abbiamo voluto intervenire per bilanciare l’annullamento della sanzione accessoria di chiusura, che non risultava più in linea con la legislazione vigente. Resta però la grande questione delle ludopatie, fenomeno sempre più preoccupante per le nostre comunità. Noi sindaci mettiamo in atto le poche misure a nostra disposizione, ma a Thiene l’amministrazione mantiene alta l’attenzione nel contrasto al gioco d’azzardo patologico. Chiediamo tuttavia anche un maggiore impegno da parte dei nostri governanti nazionali su questa delicata tematica, che ha ripercussioni importanti e talvolta tragiche su intere famiglie. Per affrontarla in modo realmente incisivo servono soluzioni strutturali, che non possono limitarsi al solo livello locale”.

Attualmente, sul territorio comunale di Thiene, sono presenti tre sale giochi e una sala scommesse, oltre a numerosi esercizi pubblici che ospitano apparecchi da gioco, tutti soggetti alle normative comunali.

L’orario di esercizio delle sale giochi resta dalle 10 alle ore 13, dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 22 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Gli orari massimi di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto, agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.) sono dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 22 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di “non funzionamento”, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.