Pilota di parandio si lancia dal Grappa ma plana su un albero: portato a terra con l’autoscala
Sono dovuti arrivare i vigili del fuoco con l’autoscala per far “atterrare” un pilota olandese che, dopo essersi lanciato dal monte Grappa, è rimasto impigliato fra i rami di un albero col suo parapendio.
E’ accaduto oggi, poco prima delle 13, quando i vigili del fuoco di Bassano sono stati chiamati ad intervenire a Borso del Grappa (Treviso) per soccorrere l’uomo, rimasto sospeso a circa 15 metri da terra.
A chiamare il numero di emergenza 115 è stato uno spettatore che ha assistito allo schianto: le squadre con cinque operatori bassanesi e l’autoscala proveniente dal comando di Treviso sono giunte velocemente sul posto dove il pilota si trovava pericolosamente in sospeso. In poco meno di un’ora gli operatori sono riusciti a liberarlo: in discrete condizioni di salute, è stato affidato all’ambulanza del Suem 118 per i necessari accertamenti sanitari.
