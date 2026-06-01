Nuovi spazi pedonali, verde e sottoservizi: via Scartezzini cambia volto

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Dopo dieci anni la nuova via Scartezzini a Caldogno è realtà. E’ stato completato il lungo piano di interventi di riqualificazione per la sicurezza idraulica e la piena fruibilità, un progetto presentato ancora dieci anni fa ai cittadini, che ha richiesto diversi stralci per compiere le opere di sicurezza idraulica, il rifacimento dei sottoservizi e il completamento del nuovo assetto. A lavori ultimati la via è stata riconsegnata ai cittadini in piena efficienza e fruibilità.

I primi interventi, realizzati nel precedente mandato amministrativo, avevano riguardatolo spostamento della tubazione del gas e l’acquisizione dei terreni necessari. Il cantiere che si è chiuso recentemente ha portato quindi all’allargamento della sede stradale e alla creazione di un’area pedonale sicura vicino alle abitazioni, con una nuova sezione dedicata ai parcheggi per i residenti e un nuovo controviale che consente di raggiungere il fondo della via.

L’opera più rilevante ha interessato la nuova condotta delle acque bianche che, assieme alla ridefinizione del fosso esistente, permetterà far defluire correttamente le acque piovane anche in caso di abbondanti precipitazioni, risolvendo così i notevoli disagi comportati dai frequenti allagamenti negli scorsi anni. Con l’occasione ViAcqua ha provveduto anche a sostituire la tubazione dell’acquedotto, oggetto di numerose rotture nel corso del tempo. L’ultimo passaggio ha visto la messa a dimora delle nuove alberature e la sistemazione di tutte le aree verdi nelle aree oggetto di intervento.

“Desidero ringraziare i cittadini per la pazienza avuta in questi anni – sottolinea l’assessore i Lavori pubblici, Gabriele Toniello -. Si conclude un intervento lungo, articolato e complesso, che ora consentirà una fruizione quotidiana in piena efficienza della strada e migliorerà la vita ai residenti, che finalmente non dovranno più preoccuparsi ad ogni pioggia. Grazie anche all’impresa Barbieri, al direttore dei lavori, ingegner Scarso e all’Ufficio Tecnico comunale con l’architetto Toniolo, i suoi collaboratori e tutti gli operai che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento”.

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