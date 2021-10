Giovane alticcia alla guida investe una mamma di 43 anni. La ferita è grave in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Eliambulanza in codice rosso a Posina nel primo mattino di domenica, in soccorso di una coppia del paese investita da un’auto Citroen C3 condotta da una 24enne anch’essa residente nella piccola comunità montana. Quest’ultima stava rincasando intorno alle 8.30 di ieri. Marito e moglie, invece, erano da pochi minuti usciti dalla loro abitazione in contrà Pra Lungo lungo la Sp 81 e si avviavano a piedi verso il centro del paese.

Ad avere la peggio è stata la donna, centrata in pieno e sbalzata dopo l’urto sull’asfalto, da 24 ore ricoverata in ospedale. Le sue condizioni di salute sono serie e avrebbe riportato un forte trauma cranico che ha reso necessario il ricovero al San Bortolo di Vicenza, polo sanitario specializzato in provincia per questo tipo di interventi.

La giovane conducente e investitrice, L.G. le sue iniziali, stando alle prime informazioni sulla dinamica in seguito ai rilievi dei carabinieri, è risultata positiva all’alcoltest. Avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, investendo i due pedoni, si sospetta a causa alla sonnolenza in base alle circostanze. Dovrà rispondere in seguito all’incidente stradale di guida in stato di ebbrezza oltre che di lesioni stradali.

Per M.Z., travolta dall’auto senza aver il tempo di scansarsi nel corso della passeggiata, sono state superate le prime ore post ricovero ma la prognosi rimane riservata. Si tratta di una madre del paese, con due figli minori. A Posina c’è comprensibile apprensione in attesa di un nuovo bollettino medico a scacciare le “nubi residue”, nella speranza di ricevere presto buone notizie che confermino l’assenza del pericolo di vita, salvo complicazioni future, come spiegano i carabinieri della compagnia di Schio intervenuti sul posto.

Anche l’automobilista alla guida, come sopra accennato concittadina dell’investita e tra l’altro con le due residenti a poche centinaia di metri una dall’altra, è stata ricoverata per accertamenti, in questo caso nel polo sanitario “Alto Vicentino” di Santorso. Sarà dimessa con una prognosi di pochi giorni.