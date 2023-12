Primo week end di dicembre già all’insegna del Natale. Ma anche dell’arte e della cultura

Per il fine settimana del 1-3 dicembre il territorio vicentino offre, ad adulti e bambini, una variegata serie di iniziative che introducono all’atmosfera del Natale, tra arte, storia e degustazioni: ce n’è davvero per tutti. La rubrica di Radio Ecovicentino “Festa Italiana” ci guida alla scoperta di questi appuntamenti.

Secret Tour a Thiene – Sabato 2 Dicembre 2023 si terrà, presso il Castello, Secret Tour – Meraviglie al Castello di Thiene, in compagnia dell’Associazione culturale Veneto segreto, a cura del Castello di Thiene. Il tour permetterà l’accesso privilegiato a luoghi inaccessibili, normalmente non aperti al pubblico. Visiterete la Villa ed il Parco ma soprattutto, in esclusiva, l’antico cuninone e i sotterranei.

Natale di Fiaba a Thiene – Sabato 2 e domenica 3 dicembre si terrà, lungo il Centro Storico, Natale di Fiaba – la Grande Festa dei Bambini, a cura dell’Associazione Amici di Thiene, Città di Thiene e OGD Pedemontana Veneta e Colli. Saranno presenti oltre 300 personaggi nei costumi delle fiabe.

Face to Face a Thiene – Quando fuori fa freddo, si può approfitarne per visitare una mostra. Da sabato 2 a domenica 17 dicembre 2023 si terrà, presso Villa Ca’ Beregane a Thiene, Face To Face – mostra d’arte, a cura di Associazione Corte d’Arte, Associazione Età Serena e Città di Thiene. Saranno presenti opere del ‘700 italiano e fiammingo e autori contemporanei: Wharol, Baj, Alinari, Brindisi, Cassinari, Sundberg, Schifano, Migneco, Galliani.

‘Contaminazioni’ a Zugliano – Per tutti gli amanti dell’arte, la stagione fredda è perfetta per rinchiudersi in luoghi caldi a visitare mostre. Da Venerdì 1 a Domenica 3 Dicembre 2023 si terrà, presso Villa Giusti Suman a Zugliano, la mostra personale “Contaminazioni” di Elena Brazzale, a cura del Comune di Zugliano – Assessorato alla Cultura. Saranno esposte le opere ad acquerello dell’artista.

Massaggiami d’amore ad Arsiero – Sabato 2 dicembre 2023 si terrà, alle ore 10:00, presso la Biblioteca Comunale di Arsiero, Cammina Mamme – incontri di cammino all’aria aperta e non solo, a cura della Biblioteca di Arsiero. “Massaggiami d’Amore“. L’importanza del tocco nel bambino. Introduzione al massaggio infantile con Anita Grujic, insegnante massaggio Aimi.

Accendiamo il Natale a Valli del Pasubio – Sabato 2 dicembre 2023 si terrà, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, presso la Biblioteca, Accendiamo il Natale, a cura di Biblioteca di Valli del Pasubio con il Comune di Valli del Pasubio, Nati per Leggere e Rete Biblioteche Vicentine. Letture ad alta voce per infanzia 1°, 2° e 3° elementare. Cioccolata calda, zucchero filato e sorprese magiche per tutti.

Tombola Letteraria a Lugo di Vicenza – Sabato 02 Dicembre 2023 si terrà, dalle ore 16:15 alle ore 17:15, presso la Biblioteca Comunale di Lugo di Vicenza, Tombola Letteraria, a cura del Gruppo Cultura Under 14 con il Comune di Lugo di Vicenza. Una divertentissima tombola dove non si daranno numeri ma… libri! Per i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. A seguire ci sarà l’accensione dell’albero di Natale in Piazza XXV Aprile con il gruppo Cultura Under 14, ProLugo e Banda Galliano. Il tutto accompagnato da cioccolata calda e dall’arrivo di Babbo Natale.

La Montanina in Canto a Velo d’Astico – Sabato 2 Dicembre 2023 si terrà, alle ore 20:30, presso il Salone di Villa Montanina a Velo d’Astico, La Montanina in Canto – Immagini e Memorie, a cura del Coro Sant’Ubaldo con il patrocinio del Comune di Velo d’Astico. Con proiezione a cura di Roberto Lucchini. Intervento del prof. Giovanni Maria Filosofo. Canti di autori della nostra terra: Dino Stella, Bepi De Marzi e Giorgio Susana.

Incontro con Dino Lanzaretti a Piovene Rocchette – Sabato 2 dicembre 2023 si terrà, alle ore 20.45, presso l’Auditorium Comunale in Piazza degli Alpini a Piovene Rocchette, La Mia Storia – incontro con Dino Lanzaretti, a cura del Comune di Piovene Rocchette.

Piccole e dolci magie d’inverno a Zanè – Domenica 3 dicembre 2023 si terrà, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, presso Piazzale Aldo Moro a Zanè, Piccole e dolci magie d’inverno 2023, a cura del Comune di Zanè. Piazzale Aldo Moro si vestirà di suoni, luci e sapori. Ad attendere il pubblico: Babbo Natale, musica, giochi e animazioni, laboratori per bambini e ragazzi, degustazioni varie.

Storie di Donne a Vicenza – Al fascino della città del Palladio le donne per secoli hanno dato un contributo determinante attraverso l’arte, la poesia e gli affari. Questo tour ripercorre la vita delle donne vicentine, da quelle più famose a quelle ormai dimenticate: storie piene d’amore, di coraggio, e a volte anche di efferata violenza. Scoprile Sabato 2 dicembre 2023 seguendo i loro passi e esplorando le tracce che hanno lasciato in città. Si parte da Contrà Garibaldi, per concludere il tour presso la pasticceria Bolzani dove due donne, Cinzia e Piera, continuano la dolce tradizione artigianale di famiglia iniziata nel 1963! Ritrovo davanti alle Poste, contra’ Garibaldi.

Fanti e Santi a Vicenza – Domenica 3 dicembre visite guidate con il maestro Guerrino Lovato che descriverà gli affreschi della sala dei Marzari nel Palazzo del Monte di Pietà di Vicenza. Intervento di musica antica con il duo Sean Nós. Eventi ospitati da Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e organizzati dall’Associazione Be Ancient Be Cool. Collaborazione con l’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città.

Una Basilica a strati a Vicenza – Sabato 2 dicembre alla scoperta della Basilica Palladiana e dell’Area Archeologica di Corte dei Bissari con una divertente attività tra copia, incolla e … ridisegna! Attività per bambini età scuola primaria.

Polifonie 2023 a Schiavon – “Polifonie” è una fortunata rassegna che si svolge da anni tra alambicchi e barrique delle Distillerie Poli. Venerdì 1 dicembre si avrà l’opportunità di vivere un’esperienza multi-sensoriale fra i saperi e i sapori della grappa. Visitando gli stabilimenti si scopre la meraviglia della distillazione, lungo un percorso a tappe arricchito da suggestioni musicali. Con il gran finale nel teatro delle bottaie, dove potrai assaporare un concerto di musica blues e gospel e alcune degustazioni artigianali, tra cui eccellenti distillati!

A caccia di tracce ad Asiago – Domenica 3 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30, escursione che permetterà di osservare e ascoltare gli animali che ci circondano per vivere una mattinata di completa immersione nella natura. Passo dopo passo, aguzzando la vista, scopriamo i formicai predati, impronte e piste di chi va piano e di chi è di fretta, penne e piume di uccelli migratori, avanzi di cibo come le pigne rosicchiate e gli ossicini ben ripuliti… Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche.

Gabriele Silvestri