Progetto “Bibliopassioni” al via: si replica e si rinnova con la novità Book Box

Biblioteca Civica di Thiene in rampa di (ri)lancio dopo lo sblocco e la riapertura di un mese e mezzo fa, in una data storica come il 5 maggio di manzoniana memoria che è coincisa con le porte spalancate di nuovo alla cittadinanza culturalmente attiva. E che rappresenta qui un simbolo di rinascita e futuro. Ora riprendono anche le attività non ordinarie con in particolare il progetto Bibliopassioni a riprendere corpo e creatività in vista dell’estate incipiente e fino alla prossima primavera.

Una conferma e una novità nel carnet di eventi e appuntamenti proposti dalla Biblioteca a braccetto con l’assessorato alla Cultura del comune di Thiene: torna il “Supertopolettore” dedicato alla letteratura per ragazzi e via libera al “Book Box”.

Il Supertopolettore è ormai un format consolidato, che ha l’obiettivo di coinvolgere i più giovani alla lettura estiva. Book Box invece è una proposta nuova che prende il via proprio oggi con il primo incontro formativo. Invitati a partecipare i docenti di Lettere delle scuole secondarie della città, Bassani, Ferrarin, Patronato San Gaetano e Santa Dorotea, e il personale bibliotecario thienese. Il percorso sarà tenuto dal prof. Stefano Verziaggi, che fornirà indicazioni agli insegnanti per lavorare su titoli e autori. I docenti trasmetteranno stimoli e sollecitazioni ai ragazzi che saranno chiamati, su base volontaria, a raccontare le scoperte e le emozioni della lettura con gli strumenti dell’attualità: recensioni multimediali, racconti per immagini, riprese video con cellulare e altri format. Step conclusivola proposta di esporre ciò che più hanno amato in un corso di formazione sul racconto per immagini tenuto a cura del prof. Diego Carestiato e programmato per il prossimo inverno.

Bibliopassioni è il progetto con cui la Biblioteca ha partecipato nel luglio scorso alla terza edizione del bando nazionale “Città che legge”, promosso dal Ministero dei Beni Culturali. La proposta di Thiene si è classificata al 2° posto nella fascia dei Comuni italiani da 15.000 a 50.000 abitanti, risultando così vincitrice di un finanziamento pari a quasi 30 mila euro. Il contributo sarà destinato finanziare laboratori al pubblico, attività di formazione, acquisto di attrezzature e supporti per la lettura digitale (tablet ecc.) e di libri che circoleranno tra le sedi dei partners dell’iniziative (scuole, case di riposo, realtà operanti nel sociale). Bibliopassioni racchiude oltre 40 tra attività e iniziative, finalizzate a comunicare il piacere di leggere e a trasmettere emozioni attraverso la parola scritta, sul solco di un percorso intrapreso già da alcuni anni dalla Biblioteca Civica thienese.

“Sono molto soddisfatta per il riconoscimento che a livello nazionale viene dato a Thiene – è il commento dell’assessore Maria Gabriella Strinati – . L’idea portante è di unire, intorno alla passione per la lettura, il libro cartaceo agli strumenti digitali per accrescere le opportunità di interazione e di socialità. Inoltre il progetto racchiude iniziative indirizzate anche a fasce deboli della popolazione e a cittadini con disabilità a cui, finora, erano rivolte iniziative saltuarie di carattere non strutturato”. Il progetto, infatti, coinvolge anche associazioni e i soggetti operanti nel terzo settore della disabilità e diversità, l’Ulss del territorio, gli istituti scolastici, le case di riposo, gli operatori commerciali, i gruppi di lettori volontari, gli studenti coinvolti nei progetti di Pcto (ex alternanza scuola-lavoro), i Comitati di quartiere e le associazioni culturali che collaborano da tempo con la Biblioteca Civica.

“Le iniziative in programma – conclude Strinati – sono numerose e prenderanno il via gradualmente e nelle modalità previste, da qui alla prossima primavera, per l’emergenza sanitaria. Bibliopassioni comprende attività di lettura animata e iniziative per la cittadinanza, percorsi per scuole primarie e dell’infanzia e per famiglie, percorsi per adolescenti, servizi e percorsi per anziani, sulla diversità, di formazione per i lettori volontari e di valorizzazione e promozione degli spazi in biblioteca e proposte di scaffali itineranti”.