Auto in coda per un cantiere: tamponamento a cinque sulla Nuova Gasparona

Non si era accorto dei veicoli in coda a causa del cantiere sulla Nuova Gasparona e ha innescato un tamponamento che ha coinvolto cinque veicoli: è accaduto poco dopo mezzogiorno a Sarcedo sulla Superstrada Provinciale 111.

A provocare l’incidente è stata un automobilista che viaggiava verso Thiene: giunto all’altezza del cavalcavia in corrispondenza dello svincolo per via Delle Monache di Sarcedo, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale non si è accorto che i mezzi che lo precedevano erano fermi a causa del cantiere di riasfaltatura della carreggiata, dando così origine ad un tamponamento a catena che ha coinvolto altri quattro veicoli.

Tre i feriti, tutti lievi, che a seguito dell’incidente sono stati trasportati al pronto soccorso di Santorso: si tratta dei conducenti di tre delle auto coinvolte, tra i quali quello che ha causato l’incidente, nonché un passeggero. Due le ambulanze del Suem 118 intervenute sul posto. Due le pattuglie del Consorzio di Polizia Locale “Nordest Vicentino” di Thiene che sono state impegnate nella rilevazione del sinistro e nella regolazione del traffico. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche un mezzo della società Sicurezza e Ambiente che ha provveduto alla pulizia ed alla messa in sicurezza della sede stradale: i veicoli coinvolti, infatti, hanno perso copiosamente liquido scivoloso. Ingenti i danni riportati da alcuni dei mezzi coinvolti nel tamponamento.