Scontro all’incrocio: motociclista ferito rimane sull’asfalto dopo lo sbalzo dalla Ducati

L’ultimo week end di settembre registra un nuovo incidente stradale, avvenuto a Sarcedo intorno alle 15.15 in via Bassano del Grappa, proprio di fronte alla birreria “Lanterna” di Sarcedo, dove a venire soccorso in codice rosso è stato un giovane motociclista di 20 anni.

A scontrarsi in modo violento una Peugeot 208 di colore grigio in collisione con la motocicletta di marchio Ducati montata dal centauro. Un terzo veicolo, una Fiat Grande Punto di colore bianco, non avrebbe subito danni ma sarebbe comunque coinvolta nelle dinamiche dello scontro, affidate alla polizia locale Nord Est Vicentino per la corretta ricostruzione di quanto avvenuto.

Dalle prime indiscrezioni emerge che la Peugeot, proveniente da Breganze, era impegnata in una manovra di svolta a sinistra verso la strada laterale che porta all’omonima Villa Capra. Sull’incrocio, proveniente dalla stessa via, si era immessa nell’arteria principale la Fiat. Per ragioni tutte a verificare, la moto in arrivo da ovest non è riuscita ad evitare l’impatto con il mezzo al centro della carreggiata, incastrandosi sul cofano.

Gli automobilisti sono usciti illesi dall’incidente, mentre un’ambulanza del Suem è giunta a Sarcedo all’altezza dell’incrocio con via Villa Capra per prestare soccorso all’uomo, steso a terra dopo il volo sull’asfalto e una scivolata di almeno una decina di metri. Il ferito è sempre rimasto cosciente, ma lamentava forti dolori ad un arto, forse fratturato, e avrebbe subito un trauma al viso, in attesa degli accertamenti medici affidati al personale sanitario del pronto soccorso di Santorso.

