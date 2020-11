Schianto camion-auto, traffico in tilt: l’ambulanza da Santorso arriva sul posto dopo due ore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due ore per far arrivare un’ambulanza sul luogo dell’incidente: è quanto accaduto nel pomeriggio a Thiene alla rotonda di ingresso del centro commerciale Carrefour, dove un autoarticolato – guidato da N.P., 63 anni, di Lusiana – ha investito un’auto, una Mercedes, finita di traverso sulla sede stradale.

Il camionista viaggiava in direzione di Vicenza: giunto nei pressi dell’entrata del centro commerciale, per cause in corso di accertamento il camion si è scontrato con l’auto, guidata da M.J., un uomo di 52 anni di Thiene, che procedeva nello stesso senso di marcia. Il traffico è rimasto subito bloccato, provocando notevoli disagi alla circolazione e lunghe code in via del Terziario, per oltre due ore: l’incidente è avvenuto infatti alle 15.35 ma l’ambulanza è giunta sul posto – a soccorrere l’automobilista di origini slave 52enne, peraltro cardiopatico – solo alle 17.25.

A seguito dello scontro il conducente dell’auto è rimasto bloccato nell’abitacolo, dove è stato poi soccorso da un’ambulanza del Suem 118, che come detto ha impiegato due ore prima di poter giungere sul posti e trasportarlo in codice giallo al pronto soccorso di Santorso. Sul posto sono giunte subito due pattuglie della polizia locale Nord Est Vicentino, che hanno rilevato l’incidente e diretto il traffico per ben due ore, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, sul cui ritardo è facile immaginare ora si scateneranno polemiche.