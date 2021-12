Schianto fra tre auto: quattro feriti. Gravissimo un 26enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gravissimo incidente fra tre auto ieri sera a Thiene poco prima delle 19: quattro i feriti, uno grave estratto dall’auto accartocciata e rovesciata dai vigili del fuoco. Si tratta di un 26enne di Malo a bordo di una Volkswagen Golf: è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza. Feriti anche i tre occupanti dell’altra vettura.

Illeso il guidatore della terza auto.

Lo schianto è avvenuto in via Cappuccini. Il 26enne stava percorrendo via Cappuccini con direzione Marano Vicentino. Giunto all’altezza del civico 109, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, è entrato in collisione laterale con l’auto che precedeva, una Mercedes condotta da un 33enne di Marano Vicentino. La Golf ha quindi invaso la corsia opposta di marcia ribaltandosi più volte ed entrando in collisione frontale con una Dacia Sandero condotta da un uomo 59enne di Thiene, con a bordo altre due persone.

Dopo l’urto la Golf ha terminato la corsa ribaltata sulla corsia di marcia con direzione Marano Vicentino. Sul posto sono intervenuti per il rilievi due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino e una del Consorzio Altovicentino per la viabilità, oltre a due ambulanze e due mezzi dei vigili del fuoco di Schio per estrarre il 26enne rimasto incastrato all’interno del veicolo e successivamente trasportato d’urgenza l’ospedale di Vicenza in codice rosso. Feriti nel sinistro anche i tre occupanti della Sandro, che sono stati soccorsi e trasportati presso l’ospedale di Santorso.

Illeso invece il conducente della Mercedes. La viabilità ordinaria è stata bloccata per circa due ore per consentire i soccorsi e i rilievi del sinistro.