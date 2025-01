Seguiva i clienti del centro commerciale “armato” di coltello e spray al peperoncino: denunciato

Seguiva i clienti con fare sospetto nel parcheggio del centro commerciale e quando gli agenti della polizia locale lo hanno fermato, addosso aveva un coltello pieghevole e uno spray al peperoncino che non è chiaro se gli servisse per autodifesa in qualche ambiente poco rassicurante o se potessero servigli per, magari, rapinare qualcuno.

E’ successo ieri, lunedì 21 gennaio al Tosano di Thiene: alcuni automobilisti hanno richiamavano l’attenzione di una pattuglia della polizia locale, impegnata nel controllo del territorio. “Nel parcheggio c’è una persona che segue i clienti con fare strano mentre entrano al centro commerciale” avrebbero spiegato alcuni cittadini. Gli agenti sono quindi intervenuti e, intercettato il soggetto, lo hanno visto chiaramente gettare sotto un veicolo in sosta, alla vista della pattuglia, un oggetto metallico.

Oggetto che è stato recuperato dagli agenti: si trattava di un coltello pieghevole con una lama di 11 centimetri. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato quindi accompagnato presso gli uffici di via Rasa dove, nel corso di una perquisizione personale gli è stato trovato anche uno spray al peperoncino. E’ stato quindi denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’attività della polizia locale Nordest Vicentino prosegue anche sul piano del contrasto allo spaccio di droga: negli ultimi giorni sono state controllate tre persone nella cui disponibilità sono state trovati complessivamente 15 grammi di hashish. I tre sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza per la detenzione, per uso personale, di sostanza stupefacente.