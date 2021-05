Sophia Los e il festival “Passo a Due”: “La relazione fra il maschile e il femminile è come una danza”

Listen to “13/05/2021 – Sophia Los, l’idea dietro al Festival thienese Passo a Due” on Spreaker.

Dal 21 al 23 maggio, La città di Thiene diventerà punto d’incontro e cuore pulsante del Festival Passo a Due: tre giorni di spettacoli, laboratori interattivi, silent play, concerti, incontri e laboratori incentrati sul tema della complementarità e dell’essere insieme. Sophia Los, architetto, scrittrice e maestra di tango è una delle menti che ha ideato il festival. Ospite a “Parlami di Te” su Radio Eco Vicentino, ha raccontato la storia, lo sviluppo e i motivi del festival: “Prima di tutto – ha spiegato Sophia – non è un festival che insegna a ballare: il passo a due è infatti una metafora per parlare della relazione fra il maschile e il femminile”.

La danza è infatti un’attività fondata sull’incontro tra i partner e si fonda non solo sulla sintonia ma soprattutto sull’equilibrio delle persone coinvolte. È proprio questa la tematica principale che collega tutti gli eventi e gli appuntamenti del festival con l’obbiettivo di far riflettere sui modelli di ruolo stereotipati per donne e uomini nella società.

La storia del festival parte quasi dieci anni fa quando nel 2012 un gruppo di persone del comune di Thiene ha iniziato a ragionare sulla creazione di un evento sulle problematiche femminili: “Avevo da poco pubblicato la seconda edizione del mio libro – ha raccontato Sophia – ­“Una vita in tandem, ecologia come sentimento” che parla di complementarità. Tutti pensano che per comportarsi in una maniera ecologica si debba prendere la gente a pedate con normative. L’ecologia però è un sentimento che non può essere obbligato ma va suscitato. Bisogna considerare l’ecologia come un sentimento che emerge quando rimettiamo nel piatto assieme alla parte razionale maschile e normativa e un’altra parte più affettiva e di cura”.

Da qui, l’idea di creare un festival non solo su tematiche prettamente femminili ma un evento che parlasse di complmentarietà fra il “polo” maschile e quello femminile. Il festival, programmato per l’anno scorso ma spostato a causa del Covid, è stato finanziato dal Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Doveva essere – spiega Sophia Los – un laboratorio nella città a cui partecipare attivamente. Finalmente riusciamo a farlo come lo abbiamo pensato: con tanti laboratori dedicati a ragazzi ma anche ad adulti. Dovete venire tutti perché ne vogliamo fare mille di questi festival”.

Gli appuntamenti in programma spaziano da laboratori e spettacoli teatrali grazie alla collaborazione con La Piccionaia, a presentazioni di libri e incontri con autori e non solo. È presente anche una sezione dedicata al mondo economico e produttivo, con l’obiettivo di promuovere una cultura che favorisca negli ambienti di lavoro la creazione e l’applicazione di modelli organizzativi che portino l’uguaglianza di genere in un’ottica win-win.

Ecco tutti gli appuntamenti in programma per il weekend. L’ingresso è libero ma è richiesta la prenotazione. (tutte le info su passoaduefestival.it)



Venerdì 21 Maggio

ore 11.30 | Villa Fabris

DAL DIALOGO ALL’AZIONE. DONNE E UOMINI AL LAVORO: RELAZIONI E COMUNICAZIONE

ore 15 | S. Gaetano e online

POLITICHE EUROPEE, RECOVERY PLAN ITALIANO E IL VALORE STRUTTURALE DELLA PARITÀ DI GENERE

ore 18 | Auditorium Fonato e online

UNO+UNO FA TRE MA ANCHE QUATTRO, CINQUE e SEI

ore 20 | Teatro Comunale

GABRIELLA GREISON

EINSTEIN E IO

Sabato 22 Maggio

ore 10.30 | Villa6 Sharing Bar

COLAZIONE CON L’AUTORE – CARLA PONCINA

ore 11 | Auditorium Fonato

VIOLENZA SULLE DONNE: NEL TERRITORIO UNA RETE DI SALVATAGGIO

ore 16 e 18 | partenza dal parco di Villa Fabris

LA PICCIONAIA

IL CIELO SOPRA THIENE

ore 17 | Palestra Ceccato

ARMONIA IN MOVIMENTO

GALÀ DI PATTINAGGIO

ore 20 | Teatro Comunale

NICOLETTA MARAGNO ERICA BOSCHIERO E ENRICO MILANI

LA GALASSIA SOMMERSA

Domenica 23 Maggio

ore 10 | Auditorium Fonato e online

IL FUTURO DEL LAVORO È FEMMINA (NON DONNA)

ore 10.30 | Villa6 Sharing Bar

COLAZIONE CON L’AUTORE – ASS. DONNE SI FA STORIA

ore 15.30 | parco di Villa Fabris

ISTITUTO MUSICALE VENETO “CITTÀ di THIENE”

PASSO IN MUSICA

ore 17.30 | Villa6 Sharing Bar

APERITIVO CON L’AUTORE – SOPHIA LOS

ore 19 Opere Parrocchiali

CSS UDINE / RITA MAFFEI

L’ASSEMBLEA

LABORATORI

2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 22 maggio |Opere Parrocchiali

L’ASSEMBLEA LAB



Gio 20 mag ore 19, Sab 22 mag ore 17 e Dom 23 mag ore 14.30 | Villa Fabris

Laboratorio di editoria

MI METTO IN BALLO

Ven 21 mag ore 9.30

Villa Fabris

MASCHILE E FEMMINILE AL LAVORO: PROVE DI DIALOGO

Sab 22 mag dalle ore 10.30 e 16 e Dom 23 mag dalle 16

parco di Villa Fabris

STORIE DI CERAMICA

Sab 22 mag dalle ore 10.30 e 16 e Dom 23 mag dalle 11

parco di Villa Fabris

PICCOLI LABORATORI MUSICALI

Dom 23 mag ore 16

Villa Fabris

UN CALCIO AGLI STEREOTIPI UNA DANZA TRA I GENERI