Sophia Los, l’idea dietro al Festival thienese Passo a Due

Dal 21 al 23 maggio, La città di Thiene diventerà punto d’incontro e cuore pulsane del Festival Passo a Due, tre giorni di spettacoli, laboratori interattivi, silent play, concerti, incontri e laboratori incentrati sul tema della complementarità e dell’essere insieme. Sophia Los, architetto, scrittrice e maestra di tango è una delle menti che ha ideato il festival. Ospite a “Parlami di Te” su Radio Eco Vicentino, Sophia ha raccontato la storia, lo sviluppo e i motivi del festival: “Prima di tutto non è un festival che insegna a ballare – ha detto Sophia – ma è una metafora”.

“Passo a due” evoca la danza, un’attività fondata sull’incontro tra i partner e che si fonda non solo sulla sintonia ma soprattutto sulla parità e l’equilibrio delle persone coinvolte. È proprio questa la tematica principale che collega tutti gli eventi e gli appuntamenti del festival con l’obbiettivo di far riflettere sui modelli di ruolo stereotipati per donne e uomini nella società.

La storia del festival parte quasi dieci anni fa quando nel 2012 un gruppo di persone del comune di Thiene ha iniziato a ragionare sulla creazione di un festival sulle problematiche femminili: “Avevo da poco pubblicato la seconda edizione del mio libro – ha raccontato Sophia – ­“Una vita in tandem, ecologia come sentimento” che parla di complementarità. Tutti pensano che per comportarsi in una maniera ecologica si debba prendere la gente a pedate con normative. L’ecologia però è un sentimento che non può essere obbligato ma suscitato. Bisogna considerare l’ecologia come un sentimento che emerge quando rimettiamo nel piatto assieme alla parte razionale maschile e legislativa un’altra parte più sentimentale”.

Da qui, l’idea di creare un festival non solo su tematiche prettamente femminili ma un evento inclusivo nella sua esclusività. Il festival, programmato per l’anno scorso ma spostato a causa del Covid, è stato finanziato dal dipartimento delle pari opportunità: “Doveva essere un festival nella città – ha detto Sophia – e non una cosa da guardare ma partecipare attivamente. Finalmente però riusciamo a farlo come lo abbiamo pensato: con tanti laboratori dedicati a ragazzi ma anche ad adulti. Dovete venire tutti perché ne vogliamo fare mille di questi festival”.

Gli appuntamenti in programma spaziano da laboratori teatrali grazie alla collaborazione con il centro di produzione teatrale La Piccionaia, a presentazioni di libri e incontri con autori e non solo. È presente una sezione dedicata al mondo economico e produttivo, con l’obiettivo di promuovere una cultura che favorisca negli ambienti di lavoro la creazione e l’applicazione di modelli organizzativi che portino l’uguaglianza di genere in un’ottica win-win.

Ecco tutti gli appuntamenti in programma per il weekend. L’ingresso è libero ma è richiesta la prenotazione.

