Spacciano cocaina e marijuana dall’auto nel cuore della città. Tre ventenni denunciati

Soldi facili vendendo cocaina e marijuana a Thiene, fino all’intervento definitivo della polizia locale che li stava tenendo d’occhio dopo le segnalazioni multiple da parte dei cittadini raccolte dal sindaco. A cacciarsi nei guai con la giustizia sono tre ventenni dell’Altovicentino, due giovani thienesi e una ragazza di Piovene Rocchette tra i 21 e i 23 anni, da sabato sera denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al terzetto in movimento l’altro giorno per le vie cittadine sono stati sequestrati in tutto 87 grammi di marijuana, una dose di cocaina e una di hashish, e 550 euro in contanti ritenuti il provento del “giro” di spaccio. Nell’arco di poche ore gli agenti del consorzio Nord Est Vicentino sono giunti a identificare 10 acquirenti del terzetto di giovani, tutti segnalati in Procura della Repubblica quali assuntori di droghe.

Riavvolgendo il nastro dell’operazione ala prima serata del 22 maggio, le premesse parlano di presene sospette tra la scuola “A. Ferrarin”, la stazione delle autocorriere e l’area agricola ubicata nelle vicinanze di via Delle Robinie a Thiene. Un’ampia area dove negli ultimi tempi si svolgono attività illecite di scambio di sostanze illecite, facendo scattare l’attività di osservazione da parte di agenti, spesso in vesti borghesi. E in particolare dove una Volkswagen Golf condotta da un 20enne di Thiene (S.M. le sue iniziali) era presenza fissa, ospitando di volta in volta all’interno dei giovani che l’attendevano in zona.

La stessa auto è stata notata intorno alle 19 di sabato stavolta nei dintorni del parco del Donatore, in via mons. Pertile a due passi dal centro, con gli stessi agenti ad assistere a un probabile nuovo scambio illecito, osservando un soggetto salire nell’abitacolo per un paio di minuti, uscendo un paio di minuti dopo. Tempo di allontanarsi a piedi dai fornitori e una pattuglia operativa ha bloccato il “cliente” che, spontaneamente, ha subito consegnato un ovulo di cocaina. Confermando di averlo acquistato pochi secondi prima. E non si trattava del primo a rifornirsi nel corsa della stessa giornata, come emerso poi.

A quel punto i colleghi di polizia locale hanno prontamente fermato l’auto ora ben più che sospetta, dove oltre al guidatore si trovavano anche un 23enne sempre residente a Thiene – I.Z. le iniziali – ed E.L., la ragazza piovenese di 21 anni. Trovando ampie prove dell’attività di spaccio condotta dal terzetto di amici, o quantomeno di uno tra loro con la complicità evidente degli altri. A seguito dell’indagine effettuata nelle ore successive, eseguita anche con l’ausilio dell’unità cinofila Ronnie in dotazione al Consorzio Nordest Vicentino, sono state segnalate altre dieci persone e sequestrati 115 grammi di marijuana, 4 spinelli, 2 dosi di cocaina, e hashish.