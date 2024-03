Stroncato da un malore durante la partitella, muore seminarista 26enne

Ha raggiunto anche Thiene la notizia della morte improvvisa di Elvis Chima Nwankwo, il 26enne seminarista di origine nigeriana colto da malore durante una partita di calcetto all’Istituto San Pietro dei Giuseppini del Murialdo di Viterbo dove stava ultimando i suoi studi teologici.

Una presenza ricordata con grande affetto la sua, dopo quasi tre anni trascorsi al patronato San Gaetano a Thiene dal quale si era trasferito appunto verso il capoluogo laziale nel 2021 per proseguire l’iter che che avrebbe concluso a giugno di quest’anno, dopo la sua ordinazione diaconale, già fissata per il 13 aprile. Un giovane sempre sorridente e scherzoso, amante della chitarra e dello sport, molto vicino anche ai ragazzi del Sanga Bar tra i primi in città a ricevere il doloroso aggiornamento.

Un evento che si sarebbe consumato nell’arco di pochi interminabili minuti, mentre con i compagni seminaristi era impegnato in un’amichevole tra le mura del suo convitto: la caduta a terra, la perdita di conoscenza, l’arrivo dei sanitari con l’elisoccorso e oltre mezz’ora di manovre rianimatorie che a nulla sono valse. Un epilogo inatteso e anche per questo ancor più sconcertante per un ragazzo descritto come perfettamente sano, senza alcun precedente che potesse aver destato preoccupazioni di sorta sul suo stato fisico.

Le celebrazioni di suffragio si terranno nella chiesa di S. Pietro a Viterbo: stasera, domenica 17 alle 21 con il rosario, domani alle 19 con una veglia di preghiera e infine martedì 19 alle 10 con i funerali.