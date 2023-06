Thiene, gran festa per il Patrono: concerto, luna park e celebrazioni. E fuochi “silenziosi”

E’ ormai alle porte il week end clou che porta alla chiusura dei festeggiamenti del Santo patrono di Thiene, San Giovanni Battista. Nella giornata e nella serata di domani, in data sabato 24 giugno, appuntamenti assortiti per tutte le età con la conclusione da gustarsi con lo sguardo rivolto al cielo per ammirare lo spettacolo pirotecnico multicolore.

Un’edizione della sagra e della festa, quella del 2023, tornata alle dinamiche e ai numeri degli eventi folkloristici precedenti alla pandemia Covid, e iniziata già ai primi giugno per avvicinarsi al “arrivederci al prossimo anno” nel fine settimana.

Sabato, nella ricorrenza della natività del patrono di Thiene, al mattino si apre la giornata con in Duomo dove sarà celebrata alle ore 10 la Santa Messa con la partecipazione ufficiale dell’amministrazione Comunale. Alle ore 20.45 si terrà in piazza Chilesotti spazio alla musica d’autore, con l’atteso Concerto di San Giovanni e, come da ormai da tradizione consolidata, protagonista dell’evento sarà la Cororchestra Città di Thiene.

In una vesta rinnovata, però, Dopo aver dimostrato la capacità di abbracciare un repertorio poliedrico, infatti, la Corcorchestra proporrà un genere symphonic pop, ideale per creare un’atmosfera allegra, vivace, dinamica, con ritmi coinvolgenti e musiche ballabili, note ad un vasto pubblico. Il concerto sarà diretto dal maestro Gianluigi Lombardo, che dirigerà all’aria aperta circa 40 musicisti. Artisti delle note che condividono l’obiettivo di creare un punto di aggregazione per promuovere tra i giovani (e non) giovani la passione per la musica in tutte le sue forme.

A conclusione, alle 23.30, dal Parco di Villa Fabris il gran finale sarà dato dallo spettacolo pirotecnico di fuochi artificiali offerto dal Comune di Thiene. Lo show 2023 è annunciato ad alto effetto scenico e, per la prima volta, ma anche a basso impatto acustico nel rispetto e per la tutela degli animali. “Abbiamo scelto di investire in fuochi coreografici in cui non saranno presenti rumori fragorosi – spiega il sindaco Giampi Michelusi alla vigilia – ma tanti effetti speciali come cascate, fontane, sbruffi e girandole. Lo spettacolo del 24 giugno sarà anche accompagnato da un sottofondo musicale. È un reale segnale di attenzione che abbiamo voluto riservare agli amici animali che hanno un udito più sviluppato e sensibile del nostro e per i quali i rumori come quelli generati dai fuochi artificiali tradizionali sono non solo fastidiosi, ma anche traumatici. Puntiamo sul divertimento e sulle emozioni nel rispetto dei diritti dei nostri animali da compagnia”.