Fumo in una casa vacanze: 13 persone in ospedale, evacuata la struttura

Attimi di paura, prima dell’intervento dei Vigili del Fuoco nelle prime ore di oggi, sabato 11 luglio, in Contrà Via, a Tonezza del Cimone. L’allarme è scattato poco dopo le 5 del mattino per la presenza di fumo all’interno di una struttura ricettiva adibita a casa vacanze, nella quale soggiornavano circa 40 persone.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Schio, che ha immediatamente prestato assistenza agli ospiti che manifestavano disturbi riconducibili all’inalazione dei prodotti della combustione e ha provveduto all’evacuazione completa dell’edificio. Una volta messa in sicurezza l’area, i pompieri hanno effettuato le verifiche con specifiche apparecchiature di rilevazione, individuando la provenienza del fumo all’interno di una stanza della struttura. Secondo i primi accertamenti, l’origine dell’episodio sarebbe riconducibile a una causa di natura elettrica.

Per il soccorso sanitario sono intervenute tre ambulanze del Suem 118. Il personale medico ha preso in carico le persone che presentavano sintomi da inalazione di fumo, disponendo successivamente il trasferimento in ospedale di 13 ospiti, tra cui sei adulti e sette bambini, per ulteriori controlli e accertamenti. Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno effettuato la ventilazione dei locali e la messa in sicurezza dell’intero edificio. Le verifiche sulle cause esatte dell’episodio sono tuttora in corso. Non si segnalano, al momento, conseguenze più gravi per le persone coinvolte.

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