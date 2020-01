L’escursione sul Monte Spitz si conclude in pronto soccorso. Ferito un uomo di 49 anni

Missione di soccorso sul Monte Spitz, sopra il centro abitato di Tonezza del Cimone, per il gruppo di soccorso alpino del Cnsas di Arsiero. Il contatto è avvenuto stamattina alle 10.30 con la centrale operativa del 118, che ha richiesto l’invio di una squadra specializzata per il recupero di un escursionista trentino di 49 anni, scivolato sul ghiacico lungo un sentiero sul Passo della Vena poco lontano dalla vetta della montagna. Il ruzzolone avrebbe causato all’uomo – R.C. le iniziali, proveniente da Lavis (Trento)- , la più che probabile frattura di una caviglia, a una quota prossima ai 1.500 metri di altitudine e lontano dalla strada percorribile dai mezzi a motore.

Necessario quindi l’intervento degli specialisti del soccorso in quota, inviati in gruppo di sei unità comprensive di un medico. Una volta raggiunto l’infortunato, che si trovava in compagnia di due amici, gli sono state portate le prime cure per immobilizzare l’arto dolorante. Poi il trasporto in barella a valle fino alla strada asfaltata, da dove la comitiva trentina ha proseguito autonomamente per recarsi al più vicino pronto soccorso.