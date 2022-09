Trovato incosciente in strada dopo una fuga: grave giovane che aveva rubato un furgone

Questa mattina alle 9.20 circa l’elicottero di Verona emergenza è intervenuto lungo la provinciale 64, nel tratto che da Tonezza porta ai Fiorentini, in località Melegnon, dove, dopo essere ruzzolato dal bosco soprastante, un ragazzo è finito sulla sede stradale. È stato trovato in stato di incoscienza per le conseguenze della caduta.

Il giovane aveva rubato poco prima un furgone e stava fuggendo inseguito dai carabinieri, che avevsno notato il mezzo sosprsso, quando ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada. Ferito, ha tentato la fuga a piedi, finendo in un burrone e riportando gravissime ferite.

Sbarcati in hovering non distante, equipe medica e tecnico di elisoccorso gli hanno prestato le prime cure urgenti per il possibile grave politrauma riportato, sul posto anche un’ambulanza.

Caricato in barella, l’infortunato è stato trasportato fino all’eliambulanza atterrata a 200 metri si distanza e poi decollata in direzione dell’ospedale di Vicenza. Sul posto, su richiesta dei carabinieri, anche una squadra del Soccorso alpino di Arsiero che li ha aiutati a ritrovare tra la vegetazione gli effetti personali del giovane.