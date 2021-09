Torna lo spazio per neopapà e neomamme, per vivere con serenità la nascita di un figlio

Partirà il 30 settembre l’iniziativa Spazio Neo Genitori, organizzata a Thiene dal consultorio familiare socio-educativo Associazione Sintonia con il patrocinio del Comune di Thiene e dell’Ulss 7 Pedemontana.

Gli incontri, guidati da psicoterapeuti e da un’educatrice, saranno l’opportunità per condividere, con altri genitori e con esperti, desideri, paure e bisogni che quotidianamente si vivono nei mesi delicati dopo il parto. Il corso sarà ospitato nella Casa Albergo in via Corradini 39, in uno spazio adatto ai bambini, in cui i piccoli potranno essere allattati, cambiati e coccolati.

“Ringrazio l’Associazione Sintonia – afferma Anna Maria Savio, assessore alla famiglia – per continuare nella collaborazione con l’amministrazione comunale. Invito caldamente i genitori interessati a partecipare perché è un’opportunità preziosa, da non perdere, in grado di fornire sostegno e aiuto preziosi per vivere i primi mesi dopo la nascita di un figlio con maggiore serenità e quindi davvero con gioia”.

“L’iniziativa – spiega Daniela Ligresti, presidente dell’associazione Sintonia – sostiene le famiglie giovani, dove magari ci sono anche altri figli, accompagnando il percorso di crescita genitoriale della coppia. Lo spazio offerto è di accoglienza, amicizia, non giudicante e di condivisione, dove le esigenze, i dubbi e le domande incontrano la professionalità di esperti. Il primo anno di vita del bambino è fondamentale e quindi fornire orientamento ai neo genitori in questi mesi è davvero molto importante”.

L’iniziativa coinvolgerà entrambi i genitori: il corso prevede per le mamme incontri per otto giovedì dalle 9.30 alle 11.30, per i papà incontri per due venerdì, in serata, dalle 20 alle 22 e per entrambi i genitori incontri per due sabati dalle 9.30 alle 11.30, il tutto per dodici incontri a cadenza quindicinale. Saranno affrontati temi importanti come il ruolo paterno e materno a confronto, le ansie, i cambiamenti nella vita di coppia, nonché argomenti di interesse come il genitore ideale, il bambino immaginario, il figlio “che non sono stato” e il genitore “che vorrei essere”, assieme ad altri che verranno suggeriti dai partecipanti.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti i neogenitori con uno o più figli di cui il più piccolo tra 0 e 12 mesi. Per informazioni ulteriori e per iscrizioni è possibile telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 333-1745973 o 349-5046261 o scrivendo una e-mail all’indirizzo sintonia.th@gmail.com.