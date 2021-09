Tragedia all’ospedale Humanitas di Milano: due operai muoiono nel deposito di azoto liquido

Gli operai sono stati trovati privi di conoscenza all’interno del deposito, a circa due metri sotto il livello della strada, attorno alle 11 da un addetto agli impianti.ma la ricostruzione più attendibile pare essere quella di un’asfissia per: l’azoto, di per sé non tossico, può saturare un ambiente chiuso riducendo la percentuale di ossigeno. Precedentemente si erano anche ipotizzate ustioni da congelamento, ma – a quanto scrive il Corriere della Sera – i due corpi non presentano segni sul corpo.

Sul caso indagano i carabinieri e il personale dell’Ats di Milano, per verificare se ci siano stati errori nella manovra o mancanze strutturali. La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo coordinata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano.

Immediata la presa di posizione delle sigle sindacali. “Non basta il cordoglio o la condanna – scrive il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra – La sicurezza deve diventare la priorità in tutti i luoghi di lavoro. È una questione di civiltà, di rispetto per la vita e per la dignità della persona”. A fare eco alle parole di Sbarra è la Cgil che in una nota scrive: “Non possiamo continuare a piangere ogni giorno vittime sul lavoro. Si deve agire al più presto con un piano di assunzioni nell’Ispettorato del lavoro e nei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.