Trasporti scolastici, nuova fermata per gli studenti di Ceccato, Corradini e Chilesotti

Mancano tre giorni alla ripresa della scuola e a Thiene sono invia di definizione gli ultimi dettagli del piano studiato e attuato per assicurare agli studenti e ai docenti un rientro a scuola più sicuro in questo tempo di emergenza pandemica del Covid-19. Fra gli assessorati alla Pubblica Istruzione, Lavori Pubblici e Viabilità, le dirigenze degli istituti scolastici superiori e Svt c’è praticamente un filo diretto per definire gli ultimi particolari in particolare per quel che riguarda il trasporto scolastico.

Quest’ultimo è sicuramente tra i temi che hanno richiesto attenzione e concertazione sinergica, ognuno per quanto di competenza.

Da parte del Comune di Thiene è di queste ore la predisposizione di apposita segnaletica per indicare i percorsi per raggiungere gli Istituti Scolastici ai ragazzi che arrivano da altri Comuni a Thiene in autobus e che scendono alla nuova fermata individuata provvisoriamente dall’amministrazione comunale in via Val Leogra.

In pratica, gli studenti delle Superiori che scendono in via Val Leogra e che sono diretti al “Ceccato” dovranno continuare a percorrere la strada fino ad arrivare allo sbocco su via San Gaetano e da lì, attraversando la strada e quindi il parcheggio sterrato, giungeranno alla loro scuola.

Agli studenti diretti al Liceo “Corradini” e all’Itt “Chilesotti” è consigliato, invece, percorrere, tornando indietro di pochi metri, il tratto di via Val Leogra che si presenta senza uscita automobilistica, ma da cui si imbocca il percorso pedonale che sbocca, in tutta sicurezza, su via Verona e quindi su via Milano. La strada pedonale permette, dunque, sia di ridurre gli assembramenti sia di evitare il massiccio afflusso di ragazzi sulla trafficata via San Gaetano.

Con questa nuova fermata in via Val Leogra, come già comunicato, una parte significativa del traffico degli autobus e degli studenti non si concentrerà più solo presso la Stazione delle Corriere del Bosco, come in passato, evitando di concentrare tutti gli studenti che usufruiscono del trasporto in un solo punto, ma viceversa, distribuendoli in maniera più razionale e sicura in più punti.