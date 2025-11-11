Truffa un’anziana fingendosi avvocata, arrestata 22enne

Si sono finti Carabiniere e avvocata per truffare un’anziana con l’inganno della targa clonata, ma l’intervento dei veri Carabinieri ha sventato la truffa e una 22enne, originaria di Napoli, colta in flagranza di reato è stata arrestata.

L’intervento dei Carabinieri di Breganze, nel primo pomeriggio di lunedì, ha messo fine all’inganno.

La dinamica della truffa seguiva un preciso copione: la vittima è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per un Carabiniere. Informando la vittima che “la sua targa è stata clonata”, l’uomo le ha fatto credere di dover intervenire subito proponendole un incontro con un avvocato del tribunale, che sarebbe andato a casa della donna la quale avrebbe dovuto consegnare soldi e gioielli.

Convinta che quanto descritto fosse vero, l’anziana ha consegnato ciò che aveva al falso avvocato, la 22enne poi arrestata.

E’ stato grazie al fortuito arrivo in casa della figlia dell’anziana, che la vicenda ha trovato una conclusione. La figlia infatti ha subito capito il raggiro, e ha tentato di bloccare la truffatrice, che l’ha colpita con calci e tentando di fuggire ha spinto a terra l’anziana.

Le donne hanno cominciato ad urlare attirando l’attenzione dei vicini, i quali hanno chiamato i Carabinieri. I militari, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno bloccato la falsa avvocata e recuperato l’intera refurtiva, che è stata immediatamente restituita alla vittima.

L’indagata è stata portata nella camera di sicurezza della Stazione di Dueville, come disposto dal magistrato di turno della Procura di Vicenza, in attesa di essere sottoposta a giudizio con rito direttissimo. La donna dovrà rispondere dei reati di truffa aggravata e lesioni personali.