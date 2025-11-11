Droga in auto e armi in casa: 25enne ai domiciliari, denunciato il padre

Un 25enne di Santorso è finito agli arresti domiciliari Schio per detenzione di arma da fuoco e possesso di stupefacenti ai fini di spaccio e suo padre è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.

E’ accaduto nella notte tra lunedì e martedì a Schio nell’ambito del potenzionamento dei servizi di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Schio. Nel corso della medesima attività, una seconda persona è stata deferita in stato di libertà per detenzione abusiva di armi.

Intorno all’una i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato e controllato una vettura con a bordo quattro giovani. Sul posto, in supporto ai militari, è stata inviata una seconda pattuglia della Stazione Carabinieri di Malo.

Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto due involucri in cellophane con 8,88 grammi di cocaina risultati appartenenti al guidatore, 25enne di Santorso. Subito è scattata la perquisizione a casa del giovane, dove nella camera da letto sono state trovate 80 pasticche di ecstasy, 3 grammi di cocaina, svariati involucri di altri stupefacenti. Il giovane aveva in casa anche un tirapugni, una pistola ad aria compressa, un coltello a serramanico, due bilancini di precisione digitale, 310 euro in contanti ritenuti provento di spaccio, vario materiale per il confezionamento in dosi ed un fucile calibro 16 privo di marca e matricola nascosto sotto al letto.

Dalla perquisizione è inoltre emerso che il padre del ragazzo aveva una doppietta calibro 12 ed una carabina calibro 9 non denunciate e appartenute ad un parente deceduto.

Le armi e gli stupefacenti sono stati sequestrati.