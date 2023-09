Lavoro, torna l’Academy di Forgital: ‘Pronti ad assumere senza scadenza’

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sta per iniziare la sesta edizione dell’Academy Forgital, il programma di formazione Forgital che finora ha permesso l’assunzione di più di cinquanta persone non occupate del territorio.

Forgital, azienda leader mondiale nella produzione di anelli forgiati e laminati in acciaio e altre leghe speciali per i settori Aerospace e Industrial con quartier generale a Velo D’Astico, torna così ad affacciarsi al mondo dei lavoratori con una proposta professionalizzante già collaudata. Negli anni il Gruppo acquisito nel 2019 dal fondo di private equity The Carlyle Group, ha portato avanti importanti piani di sviluppo ed investimento, soprattutto nel settore Aerospace, diventando oggi una delle poche realtà qualificate al mondo per la fornitura di componenti critici per i motori dei più importanti aerei attualmente in produzione.

“L’Academy – spiegano i referenti delle Risorse Umane della multinazionale – ha l’obiettivo di professionalizzare, e successivamente assumere, persone non occupate del territorio.

Durante il corso i partecipanti hanno la possibilità di apprendere una nuova professione, ottenere i certificati del corso sulla sicurezza, che potrà essere loro utile anche per altri impieghi futuri, e – soprattutto – avranno l’opportunità di diventare dipendenti Forgital al termine del percorso”.

Un corso che ha una durata di 2 settimane e forma operatori per le officine meccaniche del gruppo Forgital con docenze che sono sia interne che esterne e coinvolgono alcuni dei responsabili di Reparto e professionisti provenienti dal settore: “L’obiettivo dell’iniziativa – illustrano ancora i referenti della realtà che conta ad oggi oltre 1100 dipendenti – è duplice: da un lato fronteggiare la carenza di profili qualificati disponibili sul mercato con adeguato livello di preparazione, dall’altro dare un’opportunità di riqualificazione e reinserimento a persone ad oggi fuori dal mercato del lavoro e/o con un limitato bagaglio tecnico/professionale. Offriamo prospettive a tempo indeterminato poiché la formazione e la crescita interna per noi costituiscono la base per una collaborazione ‘senza scadenza’.

Una ricerca di persone che abbiano la volontà di confrontarsi con nuove sfide, curiosità e intraprendenza in un momento in cui la disoccupazione in Italia è tornata a dare segni di risalita: Forgital negli anni ha promosso questo tipo di iniziative per entrambi i generi e, dato il riscontro assolutamente positivo, si sta organizzando per promuovere e far conoscere sempre più questo tipo di progettualità con particolare attenzione alla quota rosa. Eventuali interessati a partecipare potranno contattare la mail dedicata, career@forgital.com.