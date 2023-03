Dama e scacchi animano la biblioteca di Villaverla: De Peron: “C’è grande bisogno di socialità”

Dama e scacchi per tutte le età. C’è grande entusiasmo attorno all’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale di Villaverla che da qualche settimana ha lanciato ben due attività capaci di dare nuova linfa alla biblioteca del paese.

Nel primo caso, un corso di scacchi rivolto ai più giovani e organizzato grazie alla fattiva collaborazione con l’associazione ‘ASD Scacchi Berici’, con un corso assolutamente gratuito per insegnare una disciplina mai passata di moda: nelle intenzioni, un modo simpatico per dimostrare che tramite gli scacchi si impara meglio a pianificare, a migliorare memoria e attenzione oltre che si educa alla responsabilità e ad una maggiore consapevolezza dove vittoria e sconfitta dipendono unicamente dalla qualità delle mosse.

L’altra attività, denominata ‘Mens sana in corpore sano’, è un corso gratuito di dama dedicato agli over 65 e ai loro nipoti: un modo per creare interazione positiva tra due generazioni che possono offrire molto l’una all’altra.

In entrambi i casi, attività che trovano accoglienza negli ampi saloni della biblioteca sia nei pomeriggi infrasettimanali che il sabato: una sfida già vinta per i promotori, dato l’entusiasmo e il numero di adesioni.

“Siamo molto contenti della partecipazione – ammette il sindaco Enrico De Peron – e più in generale devo dire che stiamo realizzando quanto sia grande il bisogno di socialità. Per questo l’impegno a organizzare eventi e momenti di incontro, continuerà sempre con maggiore frequenza con proposte per tutte le età e auspico per tutti i gusti”.