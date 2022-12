Giovane di 23 anni investita mentre attraversa la provinciale. E’ assistita in rianimazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Apprensione a Villaverla in seguito all’investimento di una ragazza del paese di 23 anni, avvenuta nel centro cittadino poco prima delle 19 di sabato. La giovane vicentina, in quel momento sola, sembra si accingesse ad attraversare a piedi sulle strisce pedonali la strada provinciale 349 che attraversa il paese, in via Sant’Antonio, quando è stata travolta da una vettura in transito.

Il contraccolpo dopo l’urto ha sbalzato la 23enne sull’asfalto, riportando dei politraumi su tutto il corpo. Immediatamente sono scattati i soccorsi e, oltre a un’ambulanza del Suem 118 inviata dall’ospedale di Santorso, sul posto è giunta una pattuglia di polizia locale del Consorzio Nord Est Vicentino, incaricata dei rilievi sull’incidente.

La giovane ferita è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, per le valutazioni più approfondite sul trauma cranico riportato nell’impatto con l’automobile – un modello Suzuki condotto da un 34enne residente fuori Veneto – e il fondo stradale in secondo luogo. Tenuta sotto osservazione nel reparto di rianimazione dagli specialisti del polo sanitario berico, la studentessa villaverlese è stata posta sotto sedazione e sottoposta alla Tac per escludere eventuali lesioni interne latenti.

La prognosi rimane ovviamente riservata in attesa del decorso per le prossime ore. Sembra che l’investimento sia avvenuto in prossimità delle strisce pedonali presenti in quel tratto di strada, proprio di fronte al ristorante-pizzeria “da Demis” e al Panificio “Binotto” sull’altro lato rispetto a piazza delle Fornaci e al Municipio cittadino.