Il Trofeo Hoffmann “batte il 5”. Torna il pallone estivo condito da eventi, street food e musica

Il Trofeo Hoffmann ritorna a Villaverla e piazza delle Fornaci “scalda” il motore e l’estate del popolo del pallone. E, insieme, quello del divertimento. La calda notizia del ritorno in grande stile del torneo, che mancava dall’estate del 2018, circolava già da qualche mese negli ambienti sportivi dell’Altovicentino per poi diffondersi in tutto il Veneto, visto che lo staff di collaboratori messo insieme da Max Crivellaro da un anno ormai a questa parte.

Ospite di BreakPoint insieme a Maurizio Lobba, dirigente e conoscitore del calcio e del futsal e che si occuperà della gestione di squadre e atleti, l’imprenditore della ristorazione di Villaverla racconta il “dietro le quinte” e la forte motivazione che lo ha spinto a tracciare la strada che sta per dare vita all’undicesima edizione del Trofeo, ricordando l’omaggio alla memoria di Giampietro Maddalena e Roberto Maistrello e promettendo tanti eventi intorno ai calci al pallone by night, (quasi) per ogni sera dal 5 al 28 luglio prossimi.

Una grande festa per la serata inaugurale, lo stesso vale per la conclusione tre settimane dopo il primo calcio d’inizio. Direzione artistica delle serate affidate a Elena Frigo come conduttrice, affiancata proprio da Omar Dal Maso in vesti di speaker per il commento tecnico, coppia di presentatori confermata per la quarta volta a intrattenere gli oltre 300 atleti previsti in campo ad alternarsi sul nuovissimo campo che sarà allestito nella piazza centrale di Villaverla. Eventi musicali mirati, ospiti di serata in serata tra sportivi e dirigenti del calcio e del calcio a 5 intervistati, cibo e bevande per spettatori e clienti con tanta curiosità intorno all’edizione già definita come quella della “ripartenza”.

Iscrizioni per le squadre aperte da pochi giorni con già una decina di team a prenotare il posto, la formula prevede i gironi di qualificazione all’italiana con le migliori formazioni ad affrontarsi nelle serate di finale. Tra compagnie di amici all’insegna della goliardia e team invece costruiti con una certa ambizione, come sempre si prevede un torneo ricco di spunti oltre che di spettacolo dentro e fuori dal campo, come promette del resto Massimiliano Crivellaro in diretta a Radio Eco Vicentino nel ruolo di promotore/coordinatore dell’evento nel suo complesso, un uomo “in prestito” al pallone da sportivo che pratica l’arrampicata come passione primaria. Per Lobba, invece, domanda scontatissima chiedergli conto delle sue preferenze sportive.

Qui in formato podcast la piacevole ora di approfondimento in musica trascorsa di recente a BreakPoint con l'accoppiata di organizzatori a raccontarsi volentieri con cuffie e microfoni e invitare gli ascoltatori a Villaverla tra poco più di un mese sondando il mondo (ri)emerso di quelli che un tempo si chiamavano tornei canicolari, ricordando la "canicola" estiva. Con il Trofeo Hoffmann, insomma, come recita lo stesso titolo della 40esima puntata, il pallone non va mai in vacanza. E sarà come in passato, inoltre, una vetrina brillante per i giovani che si metteranno in mostra, anzi in "piazza", sotto gli occhi curiosi si allenatori, diesse e presidenti delle società sportive a caccia di talenti.