Record d’iscrizioni alla Maratona 6 Comuni, oltre 700 al via. Presenze anche da Austria e Danimarca

E’ ormai tutto pronto per l’evento di running che coinvolgerà questa domenica 22 settembre l’intero Alto Vicentino. A raccontarlo con soddisfazione alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024 della Maratona 6 Comuni, gli amministratori dei comuni di Malo con l’assessore Silvia Berlato, Schio con l’assessore Aldo Munarini, Thiene con l’assessore Marina Maino, Marano Vicentino col Sindaco Marco Guzzonato, Villaverla col Sindaco Enrico De Peron e l’assessore Ruggero Gonzo, Zanè con l’assessore Giuseppe De Muri e San Vito di Leguzzano col Sindaco Umberto Poscoliero.

Unanimi i sentimenti positivi e la gratitudine per la realizzazione di un evento che sa coniugare sport, socialità oltre che turismo. Ormai ai dettagli infatti i preparativi per l’evento di running che da 16 anni anima l’Alto Vicentino, con gli uffici tecnici comunali che stanno profondendo uno sforzo enorme per far sì che per domenica 22 tutto sia pronto al meglio. E dalle amministrazioni, non poteva mancare un ringraziamento speciale a Sport Power Arena per l’organizzazione dell’evento e a tutti i volontari che presteranno servizio per la buona riuscita della manifestazione. Saranno 4 le distanze su cui i partecipanti potranno cimentarsi: una 10 chilometri certificata Fidal con partenza da Thiene e una chilometri sempre certificata Fidal con partenza da Malo, oltre a una 42 chilometri con partenza da Zanè. L’arrivo di queste tre distanze è previsto allo Sport Power Arena di Villaverla, mentre la quarta distanza, stavolta di 33 chilometri, partirà da Zanè e arriverà a Thiene.

I numeri sono estremamente incoraggianti e si va verso una grande giornata di sport. Da parte degli amministratori comunali e dell’organizzazione c’è palpabile entusiasmo anche per la presenza di atleti che arrivano dall’estero, in particolare dall’Austria e addirittura dalla Danimarca, oltre ad atleti che arrivano da Roma. Un evento che sta crescendo ben oltre i confini della provincia, ripagando lo sforzo immenso che si sta mettendo in campo per organizzare una macchina complessa ed estesa. La distanza regina, ossia i 42 chilometri, vede ad oggi 109 iscritti, ed in totale tra tutte le distanze previste, gli atleti già iscritti superano la cifra record di 700 pettorine al via. A tal proposito, le iscrizioni online sono state riaperte fino alle 13 di oggi. Sarà in alternativa possibile iscriversi presso Sport Power Arena, a Villaverla via Stadio, venerdì 20 dalle 17.30 alle 19 e ancora sabato 21 dalle 15.30 alle 19. Tutte le informazioni possono essere reperite nelle pagine social M6C e nel sito internet www.m6c.it. Per tutti i runners sarà attivo il servizio navetta.