“Solidarietà in Movimento”, automezzo e volontari in moto per il paese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rinnovato per altri quattro anni il comodato d’uso gratuito di un mezzo attrezzato anche per il trasporto di carrozzine a favore della comunità di Villaverla, che grazie ad una vasta rete di volontari in turnazione continua, potrà così continuare a supportare le persone più fragili e bisognose.

E’ stato un piccolo ma significativo momento pubblico nella piazza antistante il municipio a suggellare il proseguimento di questa partnership virtuosa che consente, tra le altre cose, il trasporto di persone in difficoltà per necessità sanitarie, post degenza e visite mediche oltre che la consegna dei pasti a domicilio a favore degli anziani che ne facciano richiesta: “Sono molto orgoglioso di questo sevizio nell’ambito del progetto “Solidarietà in Movimento” – ha spiegato il sindaco Enrico De Peron a margine della cerimonia – perchè questo significa davvero esserci aldilà delle parole. Ringrazio il volontariato che dà vita a tutto questo e che, tramite la frequentazione quotidiana delle case di chi versa in situazione di difficoltà, effettua contestualmente un prezioso monitoraggio utile a valutare con una certa tempestività eventuali interventi ulteriori”.

Una rete sociale dove nessuno resta indietro in una realtà dove il controllo e la vicinanza a persone che spesso non hanno il sostegno di una cerchia familiare diventa ancor più determinate al fine di scongiurare e prevenire quegli episodi di solitudine e di emarginazione che spesso sfociano in notizie tragiche: una comunità dove l’anello debole è ora più saldo.