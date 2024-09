Torna il piatto forte della Pro loco a Zanè: da venerdì “sfila” la Sagra dei Bigoli co’ l’Arna

Si avvicina a grandi passi alle nozze d’oro con Zanè e con tutti i buongustai del piatto che più tipico non si può da queste parti la Sagra dei Bigoli co l’Arna, ormai prossima alla partenza nel primo week end di ottobre, da venerdì 3 a domenica 5. Conosciutissimo è vero ormai “piatto forte” della manifestazione, ma come d’abitudine non si tratta dell’unica “portata” offerta dalla Pro loco di Zanè e dai tanti amici e sponsor che gravitano intorno al grande evento di folklore e divertimento: sfilata di moda, concerti, dj set e tante proposte culinarie in alternativa ai bigoli della tradizione, un po’ per tutti e per tutti i gusti.

E allora pronti per l’edizione n°49, con già il countdown da far partire da domenica a tarda serata in poi in vista del 2025 e dell’anniversario speciale di un evento che ogni primo fine settimane del mese di ottobre riporta la gastronomia tipica altovicentina – in ogni senso – sulla “bocca di tutti”. Con il plauso di organizzatori e dei visitatori affezionati insieme alle decine di volontari che si alterneranno tra tavoli, cucina, bancone e praticamente ovunque!

Ai nastri di partenza con inizio distribuzione cibi e bevande – confermato anche l’angolo dei cocktail e il chiosco vini, gettonatissimi nelle ultime edizioni – si va dalle 19 di venerdì sera del 3/10. Giusto il tempo di accomodarsi ai tavoli e sorseggiare una bibita che inizia il primo show della tre giorni, e si tratta di una novità assoluta: alle 20 una sfilata di abiti da donna grazie a Giorgine Moda, Il Quadrato e Ottica Roncaglia, con anche i saloni di bellezza del paese a mettersi in gioco. Poi, dalle 21, si balla e canta con la musica anni ’90 portata “in pista” da It’s 90 Time con le Wonder Girls.

Al sabato appuntamento dalla stessa ora del giorno di apertura con gli aperitivi e i vassoi di pietanze a piacimento (disponibili pure grigliata, polletto alla brace, panini “onti”, frittelle e menu per i bimbi) sotto il maxistand messo a disposizione della Pro loco. Alle 21.30 si va di musica dal vivo con la Diapason Band, con tributo a Vasco Rossi per poi passare allora il testimone a dj Massimo Dalla Fina alla console. Per la domenica, terzo e conclusivo giorno della sagra 2024, si inizia alle 11 con i bigoli sempre protagonisti assoluti e gli altri piatti serviti, e sarà nel dopo pranzo il momento più atteso dai bimbi: giocoleria per loro, dalle 15, con tante altre sorprese da vedere e provare. Poi la gran serata finale, con la novità Caramel Party band per l’intrattenimento della domenica sera, prima di servire l’ultimo piatto e attivare allora sì il countdown verso l’edizione n°50!